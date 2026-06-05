リバプールは4日、アンドニ・イラオラ氏(43)が来季から監督に就任することで合意したと発表した。2024-25シーズンからアルネ・スロット監督が指揮していたリバプールだが、5位に終わった25-26シーズンをもって監督交代を決断。スペイン人指揮官のイラオラ氏を後任に決定した。イラオラ新監督は今季までボーンマスを指揮し、UEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権の6位で終えてクラブ史上初の欧州カップ戦出場を導いていた。同氏は4