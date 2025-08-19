コレは争奪戦の予感ッッ！【食玩】可愛さ200点◎「ちいかわチャーム」

大人気キャラクター「ちいかわ」から、食玩の新商品が登場。美味しいグミが食べられて、可愛すぎるチャームまで付いてくるお得さに、早くもリピ買いする人が続出する予感。そこで今回は、全8種をコンプしたくなりそうな「ちいかわチャーム」を紹介します。

思わず食べたくなりそうなキャンディ風チャーム付き！

「ちいかわ キャンディチャームズ グミ」は、ちいかわのキャラクターをモチーフにしたピーチ味のグミに、全8種類のキャンディ風チャームのおまけが付いた食玩です。チャームの可愛さはもちろんですが、ちいかわたちがモチーフになったグミの形にも注目したいところ。

どれも大当たり！ コンプリートしたくなる可愛さ

おまけのキャンディ風チャームには、ちいかわ・ハチワレ・うさぎなどのメインキャラクターのほかに、モモンガやラッコなどのおなじみのキャラクターがラインナップされています。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「パッケージもキャンディーの部分も、まるで本物のようなクオリティの高さ」とのことなので、満足感も高そうです。

可愛さもクオリティも◎な「ちいかわチャーム」。チャームとグミのデザインがそれぞれ全8種類あるほかに、パッケージも2パターン用意されています。さまざまな組み合わせが楽しめる【食玩】になっているので、ぜひ探してみて。

writer：河合 ひかる