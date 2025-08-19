¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¼çÄ¥¡Ä¼éÈ÷ÅªMF¤ÎÊä¶¯¤òÄó¸À¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡±óÆ£¹Ò¤¬²ÃÆþ¤·¤¿2023Ç¯²Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÃæÈ×¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÌÌ¡¹¤¬µî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤ë·ê¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØAnfield Index¡Ù¤Ï£¸·î17Æü¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤ÎÊä¶¯¤¬É¬¿Ü¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤é¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢±óÆ£¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¡¼¥Ë¥çÂàÃÄ¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤ÏËÜÊª¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ÏºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢£¸ÈÖ¥¿¥¤¥×¤òÌµÍý¤Ë£¶ÈÖ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Èµ»½Ñ¥¹¥¥ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î´¶³Ð¤ä¼éÈ÷ÌÌ¤ÎÄ¾´¶¤ÏÈà¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤ÏÀ¿¼Â¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥í¡¼¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¤è¤ê¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë³Î¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Anfield Index¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤È¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£º£²Æ¤ÎÌÜ¶ÌÊä¶¯¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î·ø¤µ¤è¤ê¤âÁÏÂ¤À¤Ç¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹Áª¼ê¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹½Â¤¤ò¤¤¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤ÎÇË²õ¼Ô¤¬Ãæ±û¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ËÁÇÁá¤¯Â®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÀÈ¼å¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤ÎÂåÌòÉÔºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¹°ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤è¤ê¤âÆ²¡¹¤È²¦ºÂ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÃæÈ×¤Î½â¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡×
¡¡´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿ºòµ¨¤â¡¢±óÆ£¤Ï¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ð¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ç¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤Þ¤À¡¢ËÜ¿¦¤ÎÌò³ä¤òÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤³¤Ê¤¹¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
