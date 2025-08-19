パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でパドレスと対戦。5-4で勝利し、首位攻防戦の3連戦で3連勝を決めた。8回にムーキー・ベッツ内野手が貴重な勝ち越し弾。ベンチで大谷翔平投手が見せたリアクションに日本のファンも歓喜していた。

4-4の8回、ベッツがスアレスから左翼席へ今季13号ソロ。ベンチの大谷翔平も打った直後、右手を突き上げて立ち上がり、レフトスタンドの方角を見る。着弾を確認すると歓喜し、拍手を送った。

MLB公式インスタグラムがこの反射的とも言えるリアクションを動画で公開し、「ショウヘイはムーキーが勝利を確実にしたことを分かっていた」「ムーキーが勝ち越しホームランを放ち、ショウヘイはそれを気に入った」と注目した。

投稿から1日立たずに5万件を超える「いいね！」がつけられる大反響。ネット上の日本のファンからも「めちゃくちゃ信頼してるし尊敬しあってる」「同僚を心から祝福できる翔平は世界最高の野球人です」「チーム愛感じる」などの声が上がったほか、「不調に苦しんだムーキーの復活弾が決勝点なの嬉しい」「ベッツが元気出てきて嬉しい」などとベッツの復活弾に歓喜する声も多かった。

今季不振にも苦しんでいたベッツは試合後、グラウンドインタビューで「素晴らしい気分だよ。最近打てていなかったからね。でも直近の試合はかなり良くなっているよ」とコメント。ナ・リーグ西地区首位を争う両チーム。7月以降勢いが衰えたドジャースが陥落し、パドレスが1ゲーム差の首位となった状態で直接対決を迎えた。15日（同16日）からこれでドジャースが3連勝。2ゲーム差で再び首位の座を奪っている。



