【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）

【映像】大谷、“謎すぎる打球”に見せた表情

8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“逆方向への特大飛球”が話題となっている。

2回裏・ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で迎えた1番・大谷の第2打席。この打席で大谷は、パドレス先発のダルビッシュ有が投じた初球、真ん中やや外寄りに投じられた153km/hのシンカーを一閃。快音とともに左方向へと高々と舞い上がったこの打球は、そのままゆったりと距離を伸ばし続けてレフトスタンドへと向かう滞空時間の長い特大の飛球に。そのままレフトスタンドへと吸い込まれていくかに見えたことから、スタンドに詰め掛けた地元ファンからも大歓声が巻き起こることとなったものの、これがフェンス際で押し戻されるように急降下。

するとこの打球を追っていたレフトのラモン・ロレアノは、フェンス際ギリギリのところまで追った直後に、慌てて前へと戻るような形で落下点へと入り、最後は後ろへと倒れこみながら懸命にグラブを伸ばしてキャッチ。すると既に走り始めていた大谷は、ロレアノのグラブへとボールが収まったことを確認し、ベースランニングの道すがら苦笑いすることとなった。こうした大谷の一打と、ロレアノのユニークなプレーにファンからは「なんだあれ」「どうなってる？」「珍プレー？好プレー？」「目測誤った？風で押し戻された？」「あの音はホームランだと思っちゃう」「大谷さん高く上げすぎｗ」「それにしてもよく飛んだなｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみにこの打球、打球速度は104マイル（167.37km/h）と大谷の打球としてはそこまで速いというわけではないものの、41度という高い角度で打ち出されたにもかかわらず、346フィート（約105.461メートル）もの距離を飛ぶという特大の飛球に。フライアウトにはなったものの、改めて大谷のパワーを感じさせる一打となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）