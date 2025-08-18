スナフキンズ朝地亮介、結婚発表 左手薬指に指輪キラリ「激細の大黒柱ですが頑張ります」
【モデルプレス＝2025/08/18】お笑いコンビ・スナフキンズの朝地亮介（33）が結婚したことがわかった。8月18日、自身のInstagramを通じ発表した。
【写真】33歳の吉本芸人の結婚証人
ラジオ番組「スナフキンズのオンスト」（毎週月曜16時〜／YES-fm）にて結婚を発表した朝地は「先ほどオンストで発表したとおり、この度結婚しました！直接ご報告できてない方すみません！」とSNSでも改めて報告。「証人は同期の親友と後輩の親友にお願いしました！」と明かし「激細の大黒柱ですが頑張ります！」とユーモアを交え意気込んだ。写真には、左手薬指に指輪がキラリと光る朝地の姿が収められている。
朝地は、1992年5月9日、大阪府出身。2017年、松永ボディとスナフキンズを結成。キングオブコントでは2019年〜2024年、M-1グランプリでは2020年〜2021年に準々決勝進出。2023年には、NHK上方漫才コンテストにて優勝した。（modelpress編集部）
