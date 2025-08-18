8月8日に第5子となる次女の出産を発表した元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美（38）が、精力的にインスタグラムを更新している。まず9日、夫の杉浦太陽（44）や長女の希空（のあ・17）らとともに《2025年8月8日に無事第5子を出産しました》と出産を報告。その3日後の12日には《無事退院しました（中略）今日から杉浦家 家族7人生活がスタートです》、その翌々日の14日に《5人目次女の名前は… 夢空（ゆめあ）に決まりました》と立て続けに投稿しているのだ。

14日には辻の第4子で三男の幸空（こあ）の友達を家に招き入れたこともストーリーズ機能で報告したのだが、インスタのコメント欄には“産後間もないのに大丈夫？“本当に休めてる？”といった、辻の体調を心配する声が挙がってしまった。この件を取り上げた複数のネットニュースにも数百件のコメントがつくほどの大きな反響となった。コメントの中には、小さい子供をもつ現役の母と思われるユーザーたちから、こんな気になる声が。

《これ見て、辻ちゃんは大丈夫そうだったじゃん、と世の旦那様が同じことを奥さんに強要しないようよくよくお願いしたいと思います。普通はだめなんで。産後は大事にしないと大変だよ？》

《そして芸能人のこういうニュース、なんで辻ちゃんができるのに、お前はできないんだっていう旦那さんが出てきたりしそうで、それもまた怖い。》

《てか、辻ちゃんがこんなことできても、一般的にはこんなことできないからそこを勘違いして産後の母を追い詰める馬鹿旦那が増えないことを願うばかり。》（すべて原文ママ）

出産直後から数日で“5人の母”として、パワフルに動いている辻だが、「辻ちゃんが特別で、普通の母はそんなことできない」と、1歳の子がいる30代女性はため息混じりにこう話す。

「出産を経験した身からすると、産後は本当にボロボロで自分のことだけで精いっぱいでした。きちんとメイクをして写真を撮る余裕もなかったし、そもそもむくみが酷く、顔や体もパンパンで写真を撮りたいという気持ちにもなれなかったのが本音です。辻さんは無痛分娩で産んだと聞いてはいますが、産後あまりにもキラキラしすぎていて“本当に大丈夫なの？”という気になります。

それよりも、SNSで発信している辻さんの様子を見て、“産後もバリバリ動ける”と世の中の男性が勘違いしないことを願います。それだけは本当に勘弁してほしい……。退院後も育児もままならず、家事をする余裕などなかったので、家族の助けが必要。辻さんは杉浦太陽さんという素敵なパートナーがいたので、あれだけ動けたのかもしれませんが……」（前出・30代女性）