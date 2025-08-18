高校サッカーを盛り上げようと大分県内の高校生が学校の枠を超えて立ち上がり、18日大分市中心部でイベントを開催しました。

【写真を見る】「OITA青春サッカー祭」 初開催 高校生の情熱が大分を動かす

「OITA青春サッカー祭」と銘打ったこのイベントは県内の高校生でつくる団体が企画から運営までを手がけ、初めて開催されました。

会場ではダンスパフォーマンスやリフティング対決など高校サッカーを応援する多彩なステージイベントでたくさんの来場者で賑わいました。

（OITA青春スポーツ実行委員会・吉高菜々子さん）「選手権県大会の決勝でドームが埋まらない現状に悔しさを感じて地域の方々に高校サッカーの魅力を伝えたいと思った」

今回の運営費用はクラウドファンディングを活用。吉高さんの思いに賛同した県内14の高校から50人以上の生徒が携わりました。イベントではサッカー系ユーチューバーとして知られるマキヒカさんのトークショーも行われ盛り上がりを見せていました。

（訪れた中学生）「結構大好きです。自分が高校生になった時にこういうイベントがあったら積極的に参加したい」「いても飽きないぐらい結構楽しい。自分でもイベントをつくってみたいと思った」

（吉高菜々子さん）「高校サッカーも応援してもらいたいし、若者の力で高校生が大分を盛り上げられたらもっと活気のあふれる大分になるのではないかと思う」

実行委員会は今後、サッカーだけでなくほかの高校スポーツの魅力を伝えるイベントも開催したいとしています。