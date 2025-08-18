GOOD GOODS ISSEY MIYAKE、「GOOD PRINTER」を21_21 DESIGN SIGHTで開催。偶然と創造から生まれる“いいもの”を探る
「いいもの」を探求し、独自の雑貨開発に取り組むGOOD GOODS ISSEY MIYAKEは、2025年8月9日から28日まで、21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3にて「GOOD PRINTER」を開催しています。
photo by ©FASHION HEADLINE
本展では、エンジニア集団nomenaと共同開発した特別な装置「GOOD PRINTER」が会場に登場。まるで小さな工場のような展示空間で、稼働中の装置に来場者が触れることで、その瞬間ごとの偶然や無意識の動きがプリントとして布に記録されていきます。同じ模様が再び生まれることはなく、会場で乾かされた布は今後プロダクトとして活かされる予定です。
photo by ©FASHION HEADLINE
「プリント」という言葉には、図柄や印刷にとどまらず“痕跡を残す行為”という意味も含まれます。曇った窓に描く指の軌跡や、自転車のタイヤが刻む模様もまた、プリントの一部。本展は、そうした偶然と創造の重なりが「いいもの」を生む瞬間を体感できる場となっています。
photo by ©FASHION HEADLINE
GOOD GOODS ISSEY MIYAKEは2018年にスタートしたプロジェクトで、社会や人々の想いに寄り添いながら実験的なデザインを行うチームです。専門分野の異なるメンバーが集まり、アイデアと技術を結びつけることで、遊び心あふれるプロダクトを提案してきました。そのものづくりは日常を豊かにし、特別な体験をもたらしています。
photo by ©FASHION HEADLINE
一方で、装置の開発を手がけたnomenaは2012年に武井祥平氏が設立したエンジニア集団。研究や実験、クリエイターや研究機関との協働を通じ、常に新しいものづくりに挑戦しています。東京2020オリンピック聖火台の機構設計をはじめ、多分野での活動や数々の受賞歴が示すように、その挑戦はアートとテクノロジーを横断するものです。
photo by ©FASHION HEADLINE
会場に足を運ぶと、プロダクト開発の舞台裏に迷い込んだかのような体験が待っています。工場の稼働を前に、自身の感性や記憶が“もの”を見る目を変えていく。そんな驚きの瞬間をぜひ味わってみてください。
photo by ©FASHION HEADLINE
特別展示「GOOD PRINTER」
会期： 2025 年 8 ⽉ 9 ⽇（⼟）ー 8 ⽉ 28 ⽇（⽊）
会場： 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー 3
東京都港区⾚坂 9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン
時間： 10:00 - 19:00 ※⽕曜休館
⼊場料：無料
主催：株式会社イッセイミヤケ
機構開発：株式会社ノメナ
※会期中、装置の稼働時間は 13:00 - 17:00 です 。
お問い合わせ：
ISSEY MIYAKE INC. （イッセイミヤケ）
Tel. 03-5454-1705
isseymiyake.com
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
