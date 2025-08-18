【ZARAのオリーブ色】が断然オシャレ！ 40・50代の夏に♡「きれい見えアイテム」

今季もトレンドカラーとして引き続き注目を集めているアースカラー。なかでも「オリーブ色」は、落ち着いたトーンで肌にもなじみやすく、品よく今っぽさを取り入れられそうな40・50代にもおすすめのカラーです。【ZARA（ザラ）】では、そんなオリーブカラーを取り入れた「きれい見えアイテム」が充実しているよう。いつもの着こなしに変化をくれる、頼れる一着を見つけてみて。

短丈 & リネンで夏の羽織りにちょうどいい！

【ZARA】「リネンショート丈ダブルブレストブレザー」\7,990（税込）

ナチュラルな風合いのリネン混素材と、落ち着いたオリーブオイルカラーが魅力のダブルブレストブレザー。ノッチドラペルや袖の折り返しがクラシックな雰囲気を漂わせながら、ボクシーな短丈シルエットで今どきの抜け感も演出。軽やかに羽織れる一枚は、40・50代のきれいめカジュアルに品よくなじんでくれるはず。

はき心地はラフ、見た目はきちんとが狙えるパンツ

【ZARA】「パラッツォフルイドパンツ」\5,990（税込）

ほんのり光沢を帯びたフルイド生地が、軽やかさと上品さを兼ね備えたワイドパンツ。ウエストはゴム & ドローストリング仕様で、リラックスしたはき心地ながら、きれい見えも叶いそうな仕上がりに。深みのあるオリーブカラーなので、アースカラー初心者さんでも取り入れやすそう！

ギャザーがきいた夏のお出かけに映えるワンピ

【ZARA】「ポリアミド製貝殻ワンピース」\5,990（税込）

フィット感のあるシルエットと、サイドにたっぷり入ったギャザーが美しい立体感を生むミディ丈ワンピース。肩にはメタルの貝殻モチーフがあしらわれ、さりげない華やかさもプラスしています。ノースリ × 背中開きの肌見せに抵抗がある人は、リネンシャツやシアー素材の羽織りを合わせて着ることで、大人らしく上品にまとまりそう。

スタッズ付きストラップでほんのり辛口なサンダル

【ZARA】「スタッズ スプリットスエード キトンサンダル」\6,590（税込・セール価格）

落ち着いたオリーブグリーンに、メタルスタッズのアクセントがきいたスエードサンダル。華奢なストラップデザインが足元をすっきり見せつつ、安定感のあるキトンヒールで歩きやすさも確保。スクエアトゥや細部のディテールにセンスが光り、40・50代のデイリースタイルをきれいめに引き締めてくれそうな一足です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K