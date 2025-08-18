【MLB】ドジャース - パドレス（8月17日・日本時間18日／アナハイム）

【映像】大谷VSダル！今季初対戦での両者の表情

ドジャースの大谷翔平投手がパドレス戦に「1番・DH」でスタメン出場。ダルビッシュ有投手との今季初対戦が実現すると、球場の空気は一気に張り詰めた。マウンドと打席に立つ2人の表情はどちらもピリッと引き締まり、注目の一打席は序盤から大きな見せ場となった。

初回、先頭打者として打席に立った大谷は、ダルビッシュを前に表情を引き締める。一方のダルビッシュも、独特の間を取りつつマウンド上で鋭い眼差しを見せ、両者ともに緊張感漂う“ピリッ”とした雰囲気に包まれた。

日米通じて初めて実現した昨季の直接対決では、レギュラーシーズンで5打数1安打、地区シリーズでは6打数無安打と、ダルビッシュが大谷を圧倒していた。だが、この日の第1打席は違った。

カウント2-2からの5球目、95.6マイル（約153.9キロ）の低めのストレートに大谷はコンパクトにスイングを合わせ、ライト前へ運ぶクリーンヒット。待望の今季初対戦は大谷に軍配が上がった。

中継の視聴者からは「おっとコンパクトに軽く狙ったｗ」「ナイスバッティング」「低めよう捌いたなｗ」「イチローやん」「コンタクト谷」など、技ありの一打に驚きと称賛の声が相次いだ。

大谷のヒットをきっかけに1死一、二塁のチャンスを作ったドジャースは、フリーマンの3ラン、パヘスのソロで初回いきなりダルビッシュから4点を挙げた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）