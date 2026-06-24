「日本ハム４−０ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）頼れる右腕がよどみそうだった流れを引き締めた。日本ハムは散発３安打の無四球で二塁も踏ませず、今季２度目の完封星。チームの連敗を２で止める快投に、北山は「完封以上にうれしい内容はない。これ以上ない役割を全うできた」とうなずいた。１５０キロ台の直球に多彩な変化球も自由自在。相手打線を圧倒した。追求するバランス良く無駄のない力の伝え方を体現。終