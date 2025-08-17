◇セ・リーグ DeNA5ー4中日（2025年8月17日 バンテリンD）

DeNAは延長戦の末に中日を5−4で下し、4連勝。移籍後初登板初先発の藤浪晋太郎投手（31）が5回5安打1失点と力投したが、勝ち星はつかなかった。4−4の12回に林琢真内野手（24）の中犠飛で勝ち越した。

延長12回の接戦を制し、同一カード3連勝。三浦監督は「どれから話せばいいかわからないくらいみんなが、点取られた後も必死に踏ん張ってましたし、守備も攻撃も2点取られても、すぐに食らいついていけたのは大きかったですね」と勝利を喜んだ。

移籍後初登板となった藤波は5回5安打1失点と試合をつくった。「内容も良かったと思います」と振り返った指揮官は、次回登板について聞かれると、「今終わったところなので」と苦笑い。「いるメンバーで戦いますし、これから考えますけど、他の投手のローテーションの兼ね合いもありますから全員で戦っていきます」と詳細は語らなかった。

藤浪降板後、6回に2番手・中川が同点弾を浴び、7回に3番手・宮城の暴投などで2点を失った。しかし、直後の8回2死二、三塁から林の右翼線へのタイムリーで同点に追いつき、延長戦に突入。延長12回に林の中犠飛で勝ち越した。