【ぷにるはかわいいスライム】BONNIE PINK『A Perfect Sky』をぷにるがカバー！ MV公開
毎週日曜夕方5時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送中の『ぷにるはかわいいスライム』。新たなカバーソング企画が公開、BONNIE PINKの2006年ヒット曲『A Perfect Sky』をぷにる（CV：篠原侑）がカバー、真夏を感じさせるナンバーとなっている。
『ぷにるはかわいいスライム』の原作は、WEBコミック配信サイト『週刊コロコロコミック』で創刊時よりオリジナル作品として連載中のまえだくんの同名漫画。連載開始から2カ月で『週刊コロコロコミック』での累計350万PVを突破。連載4カ月後の2022年8月には「次にくるマンガ大賞2022」でWebマンガ部門第4位を受賞。2024年9月現在での累計PV数は2200万回を突破している人気作だ。
ぷにるは、主人公の河合井コタローが小学生の時に作った意思のあるスライム。コタローはぷにると共に楽しい小学生時代を過ごした。だが7年の時を経てコタローが中学生になった頃、ぷにるは超絶美少女の姿に成長していた。様々な姿にかわいく変身するぷにると、ドギマギしてしまうコタローの幼馴染ラブコメが繰り広げられる。
8月17日（日）より放送となった第19話では、 リゾート施設を舞台に、プールや花火を楽しむ夏休みの1日が賑やかに展開した。第19話の放送で、新たなかわいいカバーソング企画が公開。アーティスト・BONNIE PINKが2006年に歌い大ヒットとなったCMソング『A Perfect Sky』をぷにる（CV：篠原侑）がカバー。
爽快感あふれるメロディと、ぷにるのポップな歌声が楽しめる真夏を感じさせるナンバーとなっている。
また、『A Perfect Sky』の楽曲にのせたMVも公開。リラックスした表情で夏を満喫するキャラクターたちの様子が楽しめる。
さらに本日24時（18日0時）より、ぷにるがカバーした『A Perfect Sky』がフルサイズで楽しめる楽曲配信もスタートする。
TVアニメとあわせて、カバーソングにもご注目ください。
（C）まえだくん／小学館／ぷにる製作委員会
