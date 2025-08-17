[8.17 J2第26節](駅スタ)

※19:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 30 木本恭生

DF 32 小川大空

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 23 北島郁哉

MF 2 松本凪生

MF 14 堺屋佳介

MF 18 日野翔太

MF 33 西矢健人

FW 15 酒井宣福

FW 19 鈴木大馳

FW 47 新川志音

監督

小菊昭雄

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 後藤雅明

DF 4 エドゥアルド

DF 29 新井一耀

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 8 ディエゴ・ピトゥカ

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 23 米田隼也

MF 34 松本天夢

MF 50 翁長聖

FW 9 フアンマ・デルガド

控え

GK 31 原田岳

DF 3 関口正大

DF 17 高畑奎汰

DF 25 櫛引一紀

MF 19 澤田崇

MF 20 中村慶太

MF 24 山田陸

MF 33 笠柳翼

FW 18 山崎凌吾

監督

高木琢也