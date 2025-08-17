鳥栖vs長崎 スタメン発表
[8.17 J2第26節](駅スタ)
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 30 木本恭生
DF 32 小川大空
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
MF 2 松本凪生
MF 14 堺屋佳介
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 29 新井一耀
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 23 米田隼也
MF 34 松本天夢
MF 50 翁長聖
FW 9 フアンマ・デルガド
控え
GK 31 原田岳
DF 3 関口正大
DF 17 高畑奎汰
DF 25 櫛引一紀
MF 19 澤田崇
MF 20 中村慶太
MF 24 山田陸
MF 33 笠柳翼
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
