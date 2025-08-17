4人組バンド「SEKAI NO OWARI」ボーカルFukase（39）が16日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演。新メンバーとしてスカウトしたい人物を明かした。

“セカオワ”ファンを公言するラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HIがVTR出演。「新メンバーとして加入させるなら誰をスカウトしたい？」との質問が飛んだ。

Fukaseは「この前オーディション番組『No No Girls』のをバーッと一気に見た日があって。凄く面白くて、感動して」と同オーディションのプロデューサーでラッパーのちゃんみなを挙げた。

「ちゃんみな、仲もいいんですけど、彼女の的確な、その人が育つ箇所とまだ欠けている場所みたいなことを分析する能力が凄くあるなと思っていた。だからプロデュースしてほしいです」と告白。

「僕も、まだ伸びるところと欠けているところを、あの誠意を持ったテンションで、ちゃんと指摘してほしい！全員をプロデュースしてほしくて」とし「（セカオワ）全体を見て、今の俺たちに足りないところを…」と語り笑いを誘った。