全国のラーメンの名店が出店する「新横浜ラーメン博物館」（ラー博）は、年間80万人以上もの客が訪れる“ラーメンの聖地”です。横浜市の新横浜駅前にオープン後、2024年3月に30年の節目を迎えましたが、これまでに招致したラーメン店は50店以上、延べ入館者数は3000万人を超えます。岩岡洋志館長が、それら名店の「ラーメンと人が織りなす物語」を紡ぎました。それが、新刊『ラー博30年 新横浜ラーメン博物館 あの伝説のラーメン店53』（講談社ビーシー／講談社）です。収録の中から、東日本大震災後に復活した気仙沼のシンボル「かもめ食堂」を紹介します。

気仙沼出身のラーメン職人が考えた復興プラン

東京・葛西に本店を構えるラーメン店「ちばき屋」。店主の千葉憲二さんは、2011年の東日本大震災で壊滅的な被害となった宮城県気仙沼市の出身です。

あの日から3年―。2014年秋、千葉さんと私たちは、その気仙沼にいました。かつて「かもめ食堂」のあった港付近は被害を最も受けていたため、現地では内陸の町の復旧が先に進んでいました。千葉さんと一緒に私たちも物件を探すなか、内陸にいい場所がありました。

でも千葉さんは、「内陸でやったらカラス食堂だろ。できる限りもとのかもめ食堂があった、港の近くでやりたいんだ……」と、言われたのが今でも思い出されます。その後、千葉さんは根気強く場所を探し、2015 年11月に、もとの「かもめ食堂」の近くに店を復活オープンすることとなりました。

東京で商売をしている千葉さんにとって、正直、気仙沼で更地から場所を探し、店を建てて商売するというのは大きな投資とリスクがあると思います。けれども、千葉さんが「かもめ食堂」の復活を宣言し、数年かけて実行されたのは、生まれ育った気仙沼への愛だと感じますし、なかなかできることではないと思います。

【「かもめ食堂」過去のラー博出店期間】

・ラー博初出店：2012年2月2日〜2015年4月5日

・「あの銘店をもう一度」出店：2023年10月3日〜2023年10月30日

港にあったかつての繁盛店を復活させる

人にはそれぞれ故郷があります。故郷とは自分の原点でもあり、自分らしさを取り戻せる、そんな場所でもあります。そんな故郷が災害に襲われました。東日本大震災です。生まれ育った故郷の風景は津波に飲み込まれ、戦慄を覚える悲惨な光景へと一変しました。知人・友人の家、役所、漁港、なじみのお店……故郷の大切な人と思い出は、津波によってすべてを奪い去られました。

震災の翌日に救援物資の運搬や炊き出しで気仙沼を訪れ、その後も幾度か訪れた千葉さんは、「この先、気仙沼が復興するためには希望や生きがいといった心の支援が最も重要……」と感じるようになりました。そんななかで、千葉さんはある復興プランを考えました。それは以前気仙沼に存在した「かもめ食堂」の復活でした。

気仙沼の港の近くにあったかつての「かもめ食堂」。震災前の2006年、惜しまれつつ閉店

「かもめ食堂」は、1942年、気仙沼市南町で創業した老舗の食堂です。約6坪14席の店内は、気仙沼漁港に出入りする人、水産加工会社に勤務する人、そして学生たちでいつも大繁盛していました。

1955年頃からラーメンの提供を始めると、すぐに店の一番人気メニューとなりました。以降も地元客に愛され続けた食堂でしたが、2006年4月、後継者不在から惜しまれつつも閉店。そして、2011年3月11日、東日本大震災の津波により、かつての店舗は全壊してしまいました。

「ちばき屋」の千葉さんが立つのは、津波で流された「かもめ食堂」の跡地。当時のラー博のポスターより＝2012年

気仙沼のシンボルが、ラー博でよみがえった

「かもめ食堂」は、特別な店ではないけれど、町の誰もが知っている気仙沼のシンボル的な店でした。千葉さんにとっても生まれて初めてラーメンを食べた店であり、故郷を感じる忘れられない存在でした。

「かもめ食堂は気仙沼の人々にとって日常の食堂。日常であるからこそ震災前の平和な気仙沼を象徴するもので、店の復活は復興へのシンボルとなるのではないか……」という、千葉さん流の復興プランでした。

そして、「復活による雇用創出や次世代を担う気仙沼の子どもたちの希望になれば……」と千葉さん。できるだけ早い復活の実現を願っていましたが、復旧もままならない状況のなか、建築制限もあり、すぐに復活させることは難しく、断念せざるを得なかったそうです……。そんな話を私たちが聞いたのは2011年の秋のことでした。

私たちは千葉さんの思いに共感し、「ならばラーメン博物館に、かもめ食堂をオープンしましょう！ラーメン博物館で気仙沼、そして、かもめ食堂の魅力を知ってもらい、その後3年をメドに気仙沼で店舗を構え、気仙沼のシンボルとしていきましょう」と提案したのです。2012年2月2日、気仙沼の「かもめ食堂」が6年ぶりにラー博で復活を果たしました。

震災からの復興を目指すシンボルとして、まずラー博で復活した気仙沼の「かもめ食堂」=2015年

ラー博出店時の寄せ書き＝2012年

サンマの香油のきいた塩ラーメン

こうして復活した「かもめ食堂」でしたが、その味は当時の気仙沼にあった「かもめ食堂」のものではありません。メインのラーメンは、気仙沼らしさを前面に出した塩ラーメン。

「かもめ食堂」の「気仙沼ラーメン潮味」。スープは魚介類を丸2日間塩漬けしたタレに、鶏ガラをベースに煮干し、昆布を加えたダブルスープ

スープは魚介類を丸2日間塩漬けし、水、酒、昆布を合わせた特製のタレが決め手となる塩ラーメン。そこに、鶏ガラをベースに煮干し、昆布を加えたダブルスープとしました。

麺は中細のちぢれ麺。適度にちぢれた麺は持ち上がりがよく、スープ、香油との一体感を強めます。サンマでは日本有数の水揚げ量を誇る気仙沼。そのサンマを使った香油がアクセントになった、気仙沼の海を感じさせる塩ラーメンとなりました。

仕上げの玉子は、東北銘菓の「かもめの玉子」風に切った煮玉子を昆布ダシに浸け込んだ、ひと手間かかったもの。半熟煮玉子を最初にラーメンに取り入れた千葉さんらしいアイデアでした。

2015年、気仙沼に念願の帰郷オープン

そして、震災から2年が過ぎた2013年の秋頃から、気仙沼での帰郷出店先の調査に乗り出しました。その頃は、冒頭でふれたように内陸の物件が人気でした。しかし、千葉さんは港近くにこだわりました。「内湾は、漁船が水揚げする港や魚市場があって、漁業関係者たちで賑わった繁華街。この内湾地区が賑わいを取り戻さなければ、本当の意味での気仙沼の復興にはならない。私は商売として復活させるのではなく、復興の象徴になることが目的……」と、あくまでも内湾地区への出店だけを考えていました。

そして、2015年11月19日、震災発生から4年と8カ月、ついに気仙沼への帰郷オープンを果たすことができたのです。「かもめ食堂」は、2017年に発売された『ミシュランガイド宮城 2017特別版』にも掲載され、地元と近県から多くのお客さまが訪れる人気食堂になりました。

2015年11月、気仙沼の港近くに6年ぶりに復活した「かもめ食堂」。オープン当日の行列風景

新横浜ラーメン博物館30周年企画「あの銘店をもう一度」では、2023年10月から4週間、出店いただきました。故郷と共存し、ともに笑顔になる――素敵な復興のカタチだと、あらためて感じました。

■かもめ食堂

［住所］宮城県気仙沼市港町1-10

気仙沼「かもめ食堂」＝2015年

