Æ°²è¡Ø¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¥á¥¬¥½ー¥éー¤È´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÐÌÚ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¶üÏ©¼¾¸¶¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÍ¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤ò¡È¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤Î°ì°÷¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¼Õºá¤«¤éÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ï¿Í´Ö¤¬¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Ë¤Ï°Õ»×¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß¤ä´Ä¶ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¿Í´ÖÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éー¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¥¨¥³¤À¤È¸À¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¥È¥íー¥ó¤È¤µ¤»¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï´ª°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥¨¥³¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¡È¥¨¥³¿ÀÏÃ¡É¤òÄËÎõ¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÔ¹ç¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Ë¥¨¥³¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¼«Á³ÇË²õ¤ÎÀÕ¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Îº¬Äì¤Ë¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤ó¤«¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤È¤«Î®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤«¤éÆ¨¤ì¤ÆÆâÎØ¼õ¤±¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆüËÜ¤Î»º¶È¤äµ»½Ñ¤Î¿êÂà¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éーÍÑ¤Î¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤òÆüËÜ¤Çºî¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¸½¼Â¤ò±Ô¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô³§¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÁ´Éô³§¤µ¤ó¤ò±Ç¤¹¶À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¡£¡ÖÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç¼«Á³¤Ï¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ó¤«¾Ã¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¼¥í¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤ÇÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô³§¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÁ´Éô³§¤µ¤ó¤ò±Ç¤¹¶À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¡£¡ÖÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç¼«Á³¤Ï¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ó¤«¾Ã¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¼¥í¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
