¡¡¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µ¡×¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤¬£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¡¡Æ»½Å¤µ¤óº£¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡À¤³¦°ì±§Ãè°ì¤«¤ï¤¤¤¤Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¡¡¤Þ¤ê¤¢¤ÏÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÂçÂçÂçÂçÂçÂçÂçÂçÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤È£±£´Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿¥â¡¼Ì¼£Ï£Ç¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤º¤Ã¤È¤º¡¼¡¼¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤ê¤¢¤è¤ê¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Î°¦¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ê¤¢¤è¡£Íê¤ó¤À¤¾¤¤¡¢¡¢¡¢¡£¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿¿è½°¦¤Î¹¹¤Ê¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö°¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£