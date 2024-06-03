モー娘・牧野真莉愛始球式が話題プロ野球交流戦・日本ハム―DeNA戦が2日、エスコンフィールドで行われ、モーニング娘。’24の牧野真莉愛始球式を務めた。日本ハムの大ファンとして有名な23歳のアイドルは、チェックのミニスカート、金色のド派手なグラブで登場。ファンからは「新庄が娘を見るような目で見てるね」「ほんとに可愛いよなぁ」と話題を集めている。金ピカのグラブにも負けない眩しい笑顔が光った。牧野は日本