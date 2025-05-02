¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡È¥¬¥ÁÀª¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»Ïµå¼°¤òÉñÂæÎ¢¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àOBºØÆ£Í¤¼ù»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ò±þ±ç¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ËÒÌî¤µ¤ó¡£»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥æ