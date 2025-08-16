¡ÚÂ®Êó¡ÛÊÆÏª¼óÇ¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¶¦Æ±²ñ¸«¡¡ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¤â¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö²ñÃÌ¤Ï·úÀßÅª¤ÇÍ±×¡£¼¡²ó¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤¬15Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö²ñÃÌ¤Ï·úÀßÅª¤ÇÍ±×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò·»Äï¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈá·à¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤Î½ª·ë¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÑ°Õ¤â¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤È¤Î¹ç°Õ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄäÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö°ìÄê¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆºÆ²ñÃÌ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¤ò¡¢²¤½£¼óÇ¾¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±²ñ¸«¤Ï¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£