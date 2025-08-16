²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¥á¥¬¥Û¥ó¤ä¥´¥ß¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢¹»²ÎÀÆ¾§Ãæ¤Ë¡Öµ¢¤ì¥³¡¼¥ë¡×¡¡ÇúÇËÍ½¹ð¤Þ¤ÇÍè¤¿¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçÁûÆ°¡É
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÅÜ¹æ¤È¤È¤â¤ËÂçÎÌ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢¾¡Íø¹»¤Î¹»²Î¤¬¡Èµ¢¤ì¥³¡¼¥ë¡É¤Ç¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1992Ç¯¤ÎÀ±ÎÇ¡¦¾¾°æ½¨´î¤Î5ÂÇÀÊÏ¢Â³·É±ó»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡ÚÅÁÀâ¡ÛÀ±ÎÇ¹â¹»»þÂå¤Î¾¾°æ½¨´î¤¬5ÂÇÀÊÏ¢Â³·É±ó¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¦½Ö´Ö
±¿Ì¿¤ÎÂè3»î¹ç
¡¡Æ±Ç¯²Æ¡¢Ä¶¹â¹»µé¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢¡È¥´¥¸¥é¡É¾¾°æ¤òÍÊ¤·¡¢ËÌ¹ñÀª½é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤Ã¤¿À±ÎÇ¤Ï¡¢2²óÀï¤ÇÌÀÆÁµÁ½Î¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡49ÈÖ¤¯¤¸¤ò°ú¤¡¢2²óÀï¤ÎÀ±ÎÇÀï¤¬½éÀï¤È¤Ê¤ëÌÀÆÁ¡¦ÇÏÊ¥»ËÏº´ÆÆÄ¤Ï¡¢À±ÎÇ¤¬1²óÀï¤ÇÄ¹²¬¸þÎÍ¤Ë11ÂÐ0¤È´°¾¡¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¹âÃÎ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½éÀï¤Ç¡ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾¾°æ¤ÎÁ´ÂÇÀÊ·É±ó¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³°Ìî¤¬ËÜ¿¦¤ÎÇØÈÖ¹æ8¡¦²ÏÌîÏÂÍÎ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï´ÑµÒ¡Ê¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÊø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤ÊÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²ÏÌî¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¡¢1²óÀï¤ÎÀ±ÎÇ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢³ÆÂÇ¼Ô¤Î·çÅÀ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«ÇË¤Ã¤¿¡£ÇÏÊ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¾°æ·¯°Ê³°¤ÎÂÇ¼Ô¤Ê¤é¡¢²ÏÌî¤ÇÍÞ¤¨¤¤ì¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âç²ñ7ÆüÌÜ¤Î8·î16Æü¡¢º£¤âÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¤ÎÂè3»î¹ç¡É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡1²óÉ½¡¢À±ÎÇ¤Ï2»à»°ÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦¾¾°æ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î²ÏÌî¤Ï¡¢³°³Ñ¤Î±ó¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë4µåÂ³¤±¤ÆÅê¤²¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÎÝ¤ËÊâ¤«¤»¤¿¡£¾¾°æ¤¬ÂÇ¤Æ¤ÐÀèÀ©ÅÀ¤¬Æþ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö·É±ó¤ä¤à¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢ÌÀÆÁ¤Ë2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÎÝ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡Éé¤òÈò¤±¤ë¤Î¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³·É±ó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¶¤ï¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£1»àËþÎÝ¤«¤éÀ±ÎÇ¤Ï¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦·î´ä¿®À®¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢ÌÀÆÁ¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇºÆ¤Ó2ÅÀº¹¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡1ÂÐ3¤Î5²ó1»à°ìÎÝ¡¢¾¾°æ¤Ë3ÂÇÀÊÌÜ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ÏÌî¤Ï¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¾°æ¤òÁ´ÂÇÀÊ·É±ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀÆÁ¥Ù¥ó¥Á¤Î°Õ¿Þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö¾¡Éé¤·¤í!¡×¤ÎÌî¼¡¤¬Èô¤Ó¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2ÂÐ3¤Î7²ó¤Ï¡¢2»àÌµÁö¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¾°æ¤Ï¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£»°ÎÝÂ¦À±ÎÇ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö¾¡Éé!¾¡Éé!¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÂÇÀÊÌÜ¤âÊâ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤ÎÅÀº¹¤Ç¤¢¤ÎÆâÍÆ¤À¤«¤é
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1ÅÀº¹¤Î9²ó¡¢À±ÎÇ¤Ï2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¡Ö²¿¤È¤«¾¾°æ¤Ë¤â¤¦1ÅÙ²ó¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È3ÈÖ¡¦»³¸ýÅ¯¼£¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ë¼¹Ç°¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¾¾°æ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢5ÂÇÀÊÌÜ¤â·É±ó¡Ä¡Ä¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢ÅÜ¹æ¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¬¥Û¥ó¤ä¥´¥ß¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ÏÃæÃÇ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿À±ÎÇ¥Ê¥¤¥ó¤¬¿³È½°÷¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»¶Íð¤·¤¿¥´¥ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çºÆ³«¸å¡¢¾¾°æ¤¬ÆóÅð¤·¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÏÌî¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¦·î´ä¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢5ÂÇÀÊÏ¢Â³·É±ó¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Î´Ñ½°¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿ÌÀÆÁ¤Î¹»²Î¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¡Öµ¢¤ì¡ªµ¢¤ì¡ª¡×¤È°ìÀÆ¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¡¢¹»²Î¤Ï¡Èµ¢¤ì¥³¡¼¥ë¡É¤Î±²¤ÎÃæ¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÂ¿¤¯¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÏÊ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¾°æ·¯¤ÏÉáÄÌ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥Á¤ÎÅê¼ê¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤ºÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ï¤º¡£5ÈÖ°Ê²¼¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³ÎÎ¨Åª¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Î»Ø¼¨¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤â1Ç¯´Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Ê¤é·É±ó¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÅÀº¹¤Ç¤¢¤ÎÆâÍÆ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»Ãæ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÒÌîÄ¾Î´ÆüËÜ¹âÌîÏ¢²ñÄ¹¤Ï¡Ö¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ËÁö¤ê²á¤®¤ë¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢À¤´Ö¤â·É±óºîÀï¤ò¡ÖÈÜ¶±¤ÊÀï¤¤Êý¡×¡Ö¹â¹»À¸¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¡£ÌÀÆÁ¤Ï¡È¥Ò¡¼¥ëÌò¡É¤È¤Ê¤ê¡¢½É¼Ë¤Ë¤ÏÇúÇËÍ½¹ð¤Ê¤É¤Î¶¼Ç÷ÅÅÏÃ¤¬¼¡¡¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ê¿¾ï¿´¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¹Åç¹©¤Ë0ÂÐ8¤È°ìÊýÅª¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌÀÆÁ¤Ï4Ç¯´Ö¹Ã»Ò±à¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢1996Ç¯¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤È¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢2002Ç¯²Æ¤ËÈá´ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£·É±óÁûÆ°¤«¤é¼Â¤Ë10Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾°æ¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤ò
¡¡¤¢¤Î°ì·ï¤¬¤´±ï¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀÆÁ¤È¤è¤¯»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À±ÎÇ¡¦»³²¼ÃÒÌÐ´ÆÆÄ¤¬Í¥¾¡¤ÎÍâÄ«¡¢ÇÏÊ¥´ÆÆÄ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¡¢»³²¼¤µ¤ó¡¢¾¾°æ·¯¤«¤éÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¾¾°æ·¯¤«¤é¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥é¥Õ¡Ö»×¤¤½Ð¹Ã»Ò±à¡¡¹ëÂÇ¤ò¹ï¤ó¤À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡×¡Ë¡£
¡¡Åö»þµð¿Í¤Î¼çË¤¤À¤Ã¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢Í¥¾¡ÅöÆü¤ÎÈÕ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÅÅÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»³²¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¿½¹ð·É±ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢1µåÅê¤²¤ë¤´¤È¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÇÀÊ¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢20µå¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂ¬¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÂÇ¤È¤¦¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾°æ¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
µ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡Ê¤¯¤Ü¤¿¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÃÏÊý»æ¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÌîµå¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹Í»¡¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãøºî¤Ï¡Ø»àÆ®¡ª·ãÆÍ¡ªÅìÅÔÂç³ØÌîµå¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¡£
