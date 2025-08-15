漬けるだけで1品完成の「ダイソー」アイテムがスゴい！7月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】

夏のごはん作りに便利なグッズに注目！「コラム」「インタビュー」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関連する話題の専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年7月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！簡単に副菜が1品作れるダイソーのアイテムや、夏バテ・夏太りを払拭する食事のポイントなどが注目されていました。

第5位：鶏むね肉1枚で2品完成!?驚きの「かさまし」ワザ





400円で5人前◎鶏むね1枚で2品が完成する驚きの「かさまし」レシピ

2025年07月05日



節約かさまし料理家のよっちさんが、鶏むね肉1枚で2品作る驚きのレシピを紹介するコラムが5位にランクイン。なんと、家族5人前のおかずが約400円で作れてしまうというから驚きです。むね肉だけでは足りないボリュームを補ってくれるのは「油揚げ」と「高野豆腐」。その調理方法は驚きの連続です！

第4位：コンロなしで蒸し料理ができる！ニトリのレンジせいろ





えっ、コンロ使わないの!?ニトリの「レンジせいろ」で簡単に蒸し料理ができちゃった

2025年07月02日



まだまだ勢いが衰えないせいろブーム。木や竹の本格的なせいろに憧れるけれど、お手入れミスでカビさせてしまったら…と考えると導入できないという声もよく聞かれます。そんな方にぜひ試してほしい、ニトリの「レンジせいろ」。コンロを使わずに電子レンジで本格蒸し料理を楽しめるうえ、樹脂製なのでカビの心配はほぼナシ。2段あるので2品同時に調理できるのもうれしいポイントです。

第3位：殿堂入り「春雨サラダ」、そのお味は？





【クックパッドで人気】水戻し不要で爆速完成「春雨サラダ」を作ってみた！

2025年07月20日



クックパッドニュースで注目を集めたレシピを実際に作ってみるコラムから、水戻しせずに爆速で作れる「春雨サラダ」のレポートが3位にランクインしました。切った具材と乾燥春雨、調味料を入れて加熱するだけで、春雨がしっかりと戻り、しかも水戻しした時より味が染み込んでおいしい…！一度この味を知ってしまうと、もうこの方法以外で春雨サラダが作れなくなるかもしれません。

第2位：漬けるだけで簡単に1品完成！





漬けておくだけで一品完成！野菜1つから作れるダイソーの「浅漬け・煮浸し容器」が作り置きに便利

2025年07月30日



クックパッドニュースのライターが、便利なキッチングッズを実際に使ってレポートする連載より、ダイソーの「浅漬け・煮浸し容器」をご紹介。なすの煮浸しやきゅうり、ミニトマトの浅漬けを簡単に作れる専用容器です。それぞれの野菜がぴったりおさまる形と、少ない漬け汁で味がしみこむ中ふたがポイント。すきま時間で仕込んでおくと、あと1品欲しい時に役立ちますよ。

第1位：夏バテ・夏太りにさよなら！管理栄養士おすすめ「脱・ダルダル飯」





管理栄養士の夏おすすめ食材はコレ！夏バテ・夏太りを払拭する「脱・ダルダル飯」とは？

2025年07月13日



2025年7月に最も読まれたコラムは、管理栄養士の浅野まみこ先生に夏のダルさや夏太りの原因となるダラけた生活から抜け出すための「脱・ダルダル飯」についてお聞きした記事でした。近年の暑くて長い夏は、室内外の温度差で自律神経が乱れ、夏バテや夏太りなどの体調不良を起こしがち。そうした「ダルダル」状態を食事の工夫で抜け出すポイントをご紹介しています。連日続く暑さで体調の変化を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

クックパッドニュースでは他にも多くのコラム・インタビュー記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。