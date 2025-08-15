チャンネル登録者数230万の韓国人YouTuber、ミョリムさんが、2025年8月2日にYouTubeを更新。過去の恋愛の話を告白した。

「顔はイケメンやから彼女はずっとおった」

ミョリムさんはYouTubeで、日本人妻のモカさんとの日常などを公開している。

8月2日の動画では、モカさんが「今まで付き合ってきた元カノってどんな人たちやったん？」と切り出した。ミョリムさんは「元...元カノ？」と戸惑いつつ、「全部正直に言うで」と、過去の恋愛について語り始めた。

「何人と付き合ったん？」の質問には「何人とか数えられへんわ」。「えぇ！？」と驚くモカさんに、ミョリムさんは「多すぎて数えられへんのじゃなくて、昔のことすぎて」と「言い訳」をした。そして、「短期の恋愛が多いねん」と明かした。

モカさんとは結婚8年目になるそうだが、相手と「こんなにも長期で付き合うの初めて」だという。

それまでは3か月の交際が最長で、「だいたい1か月、2か月やな」と明かし、モカさんは「はぁ？ 舐めてるやん」と笑っていた。ミョリムさんは「自分が軽いからってわけじゃなくて、友達優先やから、それを理解してくれる子と付き合われへんかった」と説明していた。

「でも顔はイケメンやから彼女はずっとおった」というミョリムさんに、モカさんは微妙な表情で笑っていた。