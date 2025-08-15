「ヤンマガ」の世界が楽しめる。ヤンマガWeb5周年記念「誠に遺憾な漫画展」が本日より開催
【拡大画像へ】
講談社は、「ヤンマガWeb」5周年を記念して、“誠に遺憾”をテーマにした初の漫画展「誠に遺憾な漫画展」を、8月15日から17日まで渋谷のOPENBASE SHIBUYAで開催する。
展覧会では、作品紹介のために描き下ろされたイラストや、「春とヒコーキ」とのコラボバナー展示を始め、ヤンマガWebの世界観をリアルに体感できるコンテンツを楽しめる。その他、ボイス再生エリアやプレセットガチャ、編集部再現デスクなども用意されている。
リアルイベント「誠に遺憾な漫画展」
開催期間：8月15日～17日
開館時間：11時～19時
※最終日のみ18:30閉館（最終入場は18時まで）
入場料：無料
会場：OPENBASE SHIBUYA
（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F）
【展示作品】
異世界好色無双録～異世界転生の知恵と力を、ただひたすら✕✕✕✕するために使う～／異世界らくらくサバイバル～生存スキル強者の俺が美少女四人と暮らす無人島生活～／上野くんは開発済み／Sランクパーティから解雇された呪具師～『呪いのアイテム』しか作れませんが、その性能はアーティファクト級なり……！～／NTREVENGE／彼女の友達／カラミざかり／ギャルにぱちゃんはせまられたい／聖なる乙女と秘めごとを／股間無双～嫌われ勇者は魔族に愛される～／サタノファニ／ゾンビ世界でハーレムを作ろう！／タダでは抱かれません／追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する／追放された錬金術師、アダルトグッズで世界を救う／恥じらう君が見たいんだ／ぴゅあ0.01mm／僕は君たちを支配する／人妻の唇は缶チューハイの味がして／ヤニねこ （五十音順）
誠に遺憾なセリフウォール（2.4ｍ）
誠に遺憾な投票ブース
誠に遺憾なコラボバナー