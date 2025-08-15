英国発♡数量限定の本格ジンソーダ「ジンクス」がローソンに登場

英国産クラフトジン「ジンクス オールドトムジン」から初のRTDが誕生。「ジンクス ジンソーダ」は、衝撃的なオレンジフレーバーと控えめな甘さが魅力の数量限定ドリンクです。全国のローソン・ナチュラルローソン（一部店舗除く）で2025年8月12日発売。食事にも合うキリッとした飲み口で、仕事帰りや休日のリラックスタイムにぴったり。手軽に英国ジンの世界へ誘います。

英国らしい個性派の味わい

「ジンクス ジンソーダ」は、英国産原酒を使用した本格派。アルコール度数7％の程よい強さと、華やかなオレンジ香が広がります。甘さは控えめで、口当たりはスッキリ。

350ml缶でローソン価格220円（税込）と、日常に取り入れやすい価格も魅力です。軽めの前菜やチーズ、シーフードと好相性で、家飲みやピクニックにもおすすめです。

遊び心あふれる黒猫デザイン

ブランドの象徴でもある黒猫が描かれたデザインは、テーブルに置くだけで華やかな存在感。SNS映えも抜群で、友人とのホームパーティーやギフトにも喜ばれます。

「ジンクス オールドトムジン」は、プロのバーテンダーからも支持されるニュースタイルジン。今回のジンソーダもその世界観を受け継ぎ、日常に小さな贅沢をもたらします。

数量限定で出会える特別な一杯

「ジンクス ジンソーダ」は、気軽に楽しめるのに、ひと口で旅するような特別感を運んでくれる数量限定ドリンクです。

全国のローソンで見つけたら、その瞬間がチャンス♡鮮やかなオレンジ香とキリッとした飲み口は、暑い季節にもぴったり。あなたの夜をちょっとドラマチックに彩ります。

今だけの英国ジン体験、ぜひ味わってみてください。