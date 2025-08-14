2025年8月14日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。以前から続けていたカウントダウンについて明かした。

ヒカキンは30日前から、チャンネルのアイコンやヘッダーでカウントダウンを開始。そしてついに数字が0となり、動画を投稿した。

動画が開始し、ヒカキンと兄のセイキンがYouTubeを背景に登場。「YouTubeテーマソング２」を披露した。「YouTubeテーマソング」は、2015年にHIKAKIN & SEIKINのシングル曲として発表された。当初は自主制作として発信されたが、その後UUUMから正式に楽曲をリリースした。

今回はその第2弾。ミュージックビデオは非常に豪華な内容となっており、赤いスーツに身を包んだ2人がスポーツカーを乗り回したり、空から舞い降りて大勢のダンサーとパフォーマンスをする様子が写し出されていた。

今回の動画に視聴者からは「めっちゃハマった」「最高すぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）