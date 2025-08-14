「SNSで残酷に挑発」トッテナム敗北と同時に――チェルシーの“ちょうど”投稿が話題！プレミア開幕前にロンドンダービー勃発
現地８月13日にUEFAスーパーカップが開催され、パリ・サンジェルマン（チャンピオンズリーグ王者）とトッテナム（ヨーロッパリーグ王者）とイタリアで対戦。前者が２−２でPK戦までもつれ込んだ激闘を制し、今季初タイトルを獲得した。
注目を集めているのが、チェルシー公式Xの仕事ぶりである。１か月前にアメリカで行なわれたクラブ・ワールドカップ（W杯）の決勝で、パリSGを３−０で破った彼らは、今回のスーパーカップの決着がつくと同時にXを更新。クラブW杯の表彰式の写真を添え、次のように綴ったのだ。
「ちょうど１か月前の今日、チェルシーがクラブ・ワールドカップのファイナルでパリ・サンジェルマンを破りました！」
ロンドンのライバルを挑発するような投稿は、大きな話題に。英メディア『talkSPORT』は「チェルシーは、トーマス・フランク率いるトッテナムがスーパーカップで敗れた直後、ソーシャルメディアの投稿で残酷に挑発した」と伝えた。
今週末のプレミアリーグ開幕に先立ち、ネット上でロンドンダービーが勃発した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】トッテナム敗北の瞬間、ポスト！チェルシーのご機嫌投稿
注目を集めているのが、チェルシー公式Xの仕事ぶりである。１か月前にアメリカで行なわれたクラブ・ワールドカップ（W杯）の決勝で、パリSGを３−０で破った彼らは、今回のスーパーカップの決着がつくと同時にXを更新。クラブW杯の表彰式の写真を添え、次のように綴ったのだ。
ロンドンのライバルを挑発するような投稿は、大きな話題に。英メディア『talkSPORT』は「チェルシーは、トーマス・フランク率いるトッテナムがスーパーカップで敗れた直後、ソーシャルメディアの投稿で残酷に挑発した」と伝えた。
今週末のプレミアリーグ開幕に先立ち、ネット上でロンドンダービーが勃発した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】トッテナム敗北の瞬間、ポスト！チェルシーのご機嫌投稿