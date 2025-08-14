¡Ö¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡©¡×¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Î¥Û¥¹¥È¤¬¡í¥Ï¥Þ¥êÌò¡í¤Ê¥é¥¦¡¼¥ë¤Î°Õ³°¤ÊàÁÇá
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¡Ö¥Á¥ï¥ïÀèÀ¸¡×¤³¤È¡Ö¾®Àî°¦Èþ¡×¤òÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê37¡Ë¡¢°¦¤òÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Û¥¹¥È¡Ö¥«¥ò¥ë¡×¤ò¡ØSnow Man¡Ù¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¤¬¹¥±é¡£°¼Á¥Û¥¹¥È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´»þÀ¤¤æ¤¨¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¹ÔÊý¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ËÉ¾È½¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¥Û¥¹¥ÈÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½é²ó¤ÏÌÚÍË·à¾ìÏÈ¤Î»Ë¾åºÇÄã»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¼«ÂÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹âÉ¾²Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØµÓËÜ¤¬¤¤¤¤¡Ù¡ØÌò¼Ô¤¬²¿µ¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¾å¼ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤«¤Ê¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Netflix¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿TVer¤Ç¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â£µ°Ì¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¿´ÇÛ¤òÊ¤¤·¤Æ½½Ê¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
Ãæ¤Ç¤âºÇ¤âÁ°É¾È½¤òÊ¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤À¡£
¡Ö±éµ»·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¥é¥¦¡¼¥ë¤Ã¤Æ±éµ»¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÈÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¥é¥¦¡¼¥ë¤¬±é¤¸¤ë¥«¥ò¥ë¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¼¡´ü¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¿Íµ¤¥Û¥¹¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Æ¤Ë°¦¤µ¤ì¤º°é¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤êÌò¡Ù¡ØÆó¿Í¤ÎÎø¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤É¤È¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆ¬Ç¾¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤»Ò¡×
¤½¤Î¥«¥ò¥ë¤Ï¡¢È¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÉ¤ß½ñ¤¤Ëº¤Æñ¤¬¤¢¤ë¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áµÁÌ³¶µ°é¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¹ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¤¬¡¢À¸ÅÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈà¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤ÆÉ¤ß½ñ¤¤ò¶µ¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡È°¦¤Î³Ø¹»¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ò¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÁÌ³¶µ°é¤É¤³¤í¤«¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¤ÎÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯¹â³ØÎò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼èºà¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡¢Äó½Ð²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÊÙ¶¯Ç®¿´¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é¤È¤Æ¤âÏÀÍýÅª¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆ¬Ç¾¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤»Ò¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ØºÇÇ¯¾¯¤Ê¤Î¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¹Í¤¨¤¬¿¼¤¤¡£¸«½¬¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤é¤·¤¤¡£ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¿¿µÕ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥«¥ò¥ë¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¿¤á¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤â¤¤Á¤ó¤È½ñ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÉáÄÌ¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê»ú¤¬åºÎï¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯Í½Äê¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥á¥â¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃ£É®¤Ç¡ª¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞî±¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ»ïÌÌ¤ËºÜ¤»¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇ¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¡ÉÎÏ¡É
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤òÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅçÅÄ·°»á¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·è¤·¤Æ½Ð±éËÜ¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ìµ¤¤Ë²Ö³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ï¥Þ¤ê¶ñ¹ç¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡ÖÉñÂæ¡¦±ÇÁü¤Ê¤É¡¢£±ºîÉÊ¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¿¤«¤Ë½Ð¹ç¤¦ÅÙ¡¢Èà¤ÎÁÇÄ¾¤µ¡¢½ã¿è¤µ¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âè£µÏÃ¤Î¡ØÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤¬¡¢Âç¤Ã·ù¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡ØÂç¹¥¤¡Ù¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤ËÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿º¢¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÅçÅÄ»á¡Ë¤È¤¤¤¦¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¡¢¡ØSnow Man¡Ù¤Î¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¤ß¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¤¼êÂ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¡¢·Á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢£±¿Í¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë°Ü¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Î·ÀÌó¤â·è¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¡ÈÎÏ¡É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¡ÈÎÏ¡É¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Á¥ï¥ïÀèÀ¸¡×¤È¡Ö¥«¥ò¥ë¡×¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£