◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」４月１９日の全日本個人総合選手権。体操男子で２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（２２）＝徳洲会＝が、東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に敗れ、２位にとどまった。それでも「壁を乗り越えられたかな」と手応えを口にした姿が印象的だった。「壁」とは跳馬の大技「ロペス」のことだ。２２年の同大会で着地を失敗し、右膝前十字靱帯（じんたい）を断裂した。それから