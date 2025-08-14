柏木由紀、“ダックスフントみたいな体”と言ったAKB48メンバーが「許せない」
タレントの柏木由紀（34歳）が、8月13日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。AKB48時代、水着になったときに、メンバーに囲まれて“ダックスフントみたいな体”と言われたことがコンプレックスで、「あのときのメンバー許せない」と語った。
番組は今回、「容姿に性格…ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白SP」と題し、さまざまなコンプレックスを抱える女性芸能人が集結。「“ダックスフントみたいな体”と言われたヤツ」として、柏木が自分のことだと手を上げる。
柏木は「10代のときに、AKB48のメンバーと水着になったときに、（メンバーの）みんなに囲まれて『ダックスフントだ！』って、すっごい盛り上がっちゃったんですね。（胴が長いことに）気付いてなかったんですけど、『柏木由紀 胴長』でネットで検索したんですよ。そしたら検証画像がいっぱい出てくるんですよ」と語る。
そして「『胴長の典型的な例がこれです』っていっぱい出てくるんですよ」「なるべくごまかす方法は身につけた」と話し、グラビアでも真っ直ぐ立つことをやめるといったことでごまかせるようになったが、「『柏木由紀 胴長』とか『柏木由紀 ダックスフント』って出るのが許せない！ あのときのメンバー許せない」と語った。
番組は今回、「容姿に性格…ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白SP」と題し、さまざまなコンプレックスを抱える女性芸能人が集結。「“ダックスフントみたいな体”と言われたヤツ」として、柏木が自分のことだと手を上げる。
そして「『胴長の典型的な例がこれです』っていっぱい出てくるんですよ」「なるべくごまかす方法は身につけた」と話し、グラビアでも真っ直ぐ立つことをやめるといったことでごまかせるようになったが、「『柏木由紀 胴長』とか『柏木由紀 ダックスフント』って出るのが許せない！ あのときのメンバー許せない」と語った。