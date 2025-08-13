±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢20Âå¤Ç¤Î¡Ö¥×¥ÁÀ°·Á¡×ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤â¡Ö¸µ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡¡¶¦±é¼Ô¶Ã¤
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÃíÆþ¤¹¤ë¡Ö¥×¥ÁÀ°·Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±×¼ã¤Ï¡Ö20Âå¤Î»þ¤Ë¤¢¤´¤¬¤È¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¥×¥ÁÀ°·Á¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¶½Ì£ËÜ°Ì¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥×¥ÁÀ°·Á¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ±×¼ã¤Ï¡Ö¤Õ¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÂ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¶ÉÃßÀÑ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤È¤«Á´ÉôÍÏ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
±×¼ã¤Ï¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤â¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¶â¤«¤±¤ÆÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¸µ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£