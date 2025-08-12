現役高校生たちが2泊3日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける恋愛番組『今日、好きになりました。』（ABEMA／以下、『今日好き』）。7月14日にオンエアされた『ハロン編』最終話では、りょうすけ（曽根凌輔）×めい（天宮芽唯）の“りょうめい”カップルが新たに誕生した。

今回の旅のダークホースは間違いなく、りょうすけだったと思う。2日目のBBQで、気になる女子ふたりに挟まれて放った「これ俺いらなくない？」は、もはや番組の歴史に刻まれる“迷言”に。なにより『キョンジュ編』継続メンバーとして人気を誇るめい、そして数々の旅を見守ってきたスタジオの“恋愛見届け人”たちすら、りょうすけの恋の行く末を予想するのは容易ではなかった。

そして、めいが迷いながらも、最後に告白することを選んだ理由も気になるところ。お付き合い後の進展や可能性を信じて結んだ恋は、現状どのようになっているのか。ふたりの瑞々しい恋模様をたっぷりと補給してもらいたい。（一条皓太）

■「電話やLINEよりも、お互いに会って会話がしたくて」（りょうすけ）

ーーまさに“背脂編”と呼ぶに相応しい、見どころしかなかった今回の旅。数ある爆笑シーンのなかで、おふたりがもっとも笑ったところを教えてください。

めい：思いつくシーンがありすぎて困る～（笑）。でも、2日目のBBQかな。ひながるいくん（倉田琉偉）に心変わりしたのが急展開すぎて。いち視聴者として面白かったし、私もその場にいたけど、ひなが本当にかわいかったから。

りょうすけ：僕もBBQで、もんた（MONTA）がおとはちゃん（倉八音羽）に対して「俺のひなちゃんが……」ってぽろっと呟いたところ。アイツの本気が垣間見えたし、「あ、もんたも焦ってるんだ」って思えた。

ーーあのシーン、私もくすっとしました。

りょうすけ：第一に、今回はキャラの濃い男子ばかり集まっていて。現地での移動中も、るいが得意のビートボックスをしながら、おうが（桜我）がそれにあわせてヒップホップを流して、しゅん（倉澤俊）はふたりにノって。かと思えば、もんたがその隣でガチ寝していたりと、一緒にいて本当に笑わされました。

ーーあのBBQは比喩ではなく、物理的にかなり動きの大きなものでしたが、実際に当事者としてどのような気持ちでその場にいたのでしょう。

りょうすけ：みんな笑っていたけど、気になる子の隣を押さえるのに必死で。すごく不思議な空気だと感じていました。

めい：私はひとりでぶどうを食べながら、その光景を静かに見守る時間が長くて。りょうすけくんの説明通りで、不思議な居心地だったよね。

ーーおふたりに関していえば、りょうすけさんが気になる女子ふたりに挟まれた結果、耐えきれず、テーブルの方へと給水に……。

めい：めっちゃ水飲んでたよね。

りょうすけ：喉を潤わせて、そこから気持ちを切り替えようと（笑）。でも網の方に戻ったら、めいちゃんとせりなちゃんが楽しそうに話していたから、僕が後ろに立っていても邪魔かなって。それで「これ俺いらなくない？」って、思わず出ちゃったんです。

めい：せりなとは、宿泊先でも一緒にいる時間が長かったから、すごく仲よしなんだよね。でも……うん、そうかも。

ーーどうしました？

めい：私たち、すごくいい雰囲気だったから。たしかに、りょうすけくんはいらなかったかも？（笑）

りょうすけ：めっちゃ辛口やん！

ーーめいさんは実際、もんたさんから「誰好きなの？」と尋ねられた際、りょうすけさんを意識してしっかりと照れていましたから心配ないですよ。

めい：もんたくん、本当に直球すぎ！（笑） 普段の私と同じくらい、ストレートな性格してると思う。

ーーめいさんはストレートな人柄なのですか？

めい：思ったことはもうズバズバ言います。りょうすけくんに「こうした方がいいよ」なんて指摘しちゃうのも日常茶飯事。

ーーそれは、LINEやメッセージのやりとりでも同じく？

めい：それが、私たちってお互いにあまり連絡を取らないタイプなんです。もちろん、仲が悪いわけじゃなくて。

ーーおふたりなりのペースを大切にしているんですよね。

りょうすけ：そうですね。あと、電話やLINEよりも、お互いに会って会話がしたくて。付き合い始めて少し経ってから、その方が僕たちの性に合っていると気づけたんです。めいちゃんと一緒にいられる時間を大切にしたいし、そこでたくさん話したいので、会えない期間で話題を溜められるように頑張っています（笑）。

■なにより最後の一瞬まで、りょうすけくんを信じたかった（めい）

ーー話は変わりますが、りょうすけさんは旅の終盤まで、めいさんとせりなさんのあいだで揺れ動いていました。最終的な決め手はどこだったのでしょう。

りょうすけ：めいちゃんの話しやすさと、初日から振り返ったときの思い出の多さでした。2日目に遊園地に行った時点では、めいちゃんへの気持ちが大きくて。でも、その後のBBQでまた、せりなちゃんと同じくらいになって。最後に決めたのは、その日の寝る前に真剣に考え直したときでした。

ーーめいさんは逆に、初日から一途にりょうすけさんにアピールを続けていましたよね。とはいえ、最終日に告白することを決意した理由とは？

めい：大きかったのは私自身の直感と、告白に行っても行かなくても後悔する、と考えたこと。告白の言葉でも少しだけ触れましたけど、直前のアピールタイムを終えても「りょうすけくんの気持ちが曖昧なのかな？」って、最後までずっと不安でいて。付き合ってからのイメージがあまり浮かばなかったんですよ。それでも後悔はしたくなかったし、なにより最後の一瞬まで、りょうすけくんを信じたかったから、あの旅のなかで告白しました。

りょうすけ：そうやって言ってもらえてうれしい。みんな知らないだろうけど、めいちゃんって意外と恥ずかしがり屋なんです。

めい：待って、どこが（笑）。

りょうすけ：普段から甘えた言葉とかをあまり言ってこないから。いまも遠回しに気持ちを伝えてくれたのかも？

ーー特にめいさんは今後の進展や可能性を信じてカップル成立を選んだわけですが、旅を終えてから見つけた、相手の意外な一面はありましたか。

めい：私はかなりイメージ通りだったかな。りょうすけくんのちょっと抜けているところが好きなので、これからまた見つけていきたいです。

りょうすけ：めいちゃんは、意外と元気でよく動く。笑顔もたくさん見せてくれて、すごくかわいいです。

ーー「かなりイメージ通り」だったのは、裏を返せば旅の3日間で相手をしっかりと見つめられた証拠ですね。カップルになってから、いちばん笑ったエピソードも聞かせてください。

めい：ふたりでこのあいだ、ビーズ工作をしたんです。そのとき、りょうすけくんが接着剤の蓋を閉めようとしたら、上下逆にはめていて。接着剤まみれの手を必死で拭いている姿が愛おしかった（笑）。

りょうすけ：僕は、めいちゃんがダンスしているのを初めて見たとき。一緒にTikTokを撮影したんですけど「めいちゃんもダンスするんだ……」って、不思議な感情になった。

めい：ダンスくらいするやろ！（笑）

ーーおふたりは高校3年生ペアですが、卒業までの残り半年間でしておきたいことはありますか？

めい：りょうすけくんと、ふたりで静かにお昼寝したい。私の趣味が寝ることなので、一緒に楽しんでもらいたいです。あとは『ハロン編』メンバーでもう一度、テーマパークに遊びに行きたくて。私はこの3年間、あまり青春らしい青春を送ってこれなかったので、大人数でたくさんはしゃいで、高校生LIFEのラストスパートを満喫したいです。

ーー「高校生LIFE」の“LIFE”はおそらく、カタカナではなくアルファベット表記の方が雰囲気が伝わりそうかなと。ふと思い浮かんだのですが、かつてブームを巻き起こしたプロフィール帳にも、そんな表記が多用されていましたよね。

めい：ありましたよね～。プロフ帳、私もたくさん書いてた！ 小学校のころにあった、シール交換の文化も懐かしすぎる。プロフ帳って、好きな人の特徴とかを書く欄もあって、それを友だちと見ながらニヤニヤする時間が大好きでした。複数人でリレー形式に回すシートだと「あの子とあの子に付き合ってほしいから、この子を何人目にしておけば、ふたりの好きな人を聞き出せそう」なんて考えながら、めちゃめちゃ楽しんでいたくらい！

ーーめいさん、策士すぎます。

りょうすけ：ねぇ、プロフ帳ってなに？（笑）

めい：私たちも『今日好き』公式Instagramで書いたじゃん！ 名前、あだ名、血液型とか好きな色ベスト3を記入するやつだよ。

りょうすけ：（手元で調べながら）これのことかぁ～。僕、小さいころはかなり静かな性格で、女子ともあまり話さなかったから本当に初めて見たかも。

ーープロフィール帳の話題が盛り上がりすぎて忘れるところでしたが、りょうすけさんが高校生のうちにしておきたいことも最後にぜひ。

りょうすけ：制服でテーマパークデート！ めいちゃんとの写真をたくさん撮りたい。

めいちゃんの方から告白してくれたから、これからは僕が勇気を出していきます！

（文＝一条皓太）