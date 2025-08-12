眉、アイライナー…コスメマニアがリピートし続ける「”落ちない”激推しコスメ」

美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第37回は、まだまだ暑い夏にもお役立ちなキレイをキープ出来るアイテムをご紹介。

酷暑の夏を華麗に乗り切る、“落ちない”推しコスメ

みなさん、暑中お見舞い申し上げます。7月更新の予定がずれてしまいまして、気付けば8月になってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。日々外出する度に強い日差しに照り付けられ、『これって人間が生活していて大丈夫な暑さなのだろうか……』と思いながら生活をしております。シンプルに暑すぎますよね!? でも仕事しないといけないし、出かけないといけないし。というわけで、今回はこの酷暑の中でもメイク崩れとは無縁！な落ちないコスメを厳選してお届けします！

欠品続出中！ ヒアルロン酸注入を疑われた落ちないリップ

現在SNSを始め、巷で大いに話題になっているリップがこちら！ 既に大人気とあってオンラインでも欠品続きなのですが、落ちないコスメで紹介しないわけにいかないくらいこれが素晴らしいのです。リキッドリップとクリアグロスのダブルエンド仕様なんですが、本当に落ちない！ 飲んでも食べても、全く落ちなくて、でもポイントリムーバーではきちんと落ちるところもものすごく良い。

塗り方は簡単で、まずはリキッドリップを塗って待つこと約1分。きちんと乾かすことが大事です。指で触っても何もつかないようになったらもう片方のグロスを重ねるのですが、これが厚みがでるのに重たくなくて唇がぷるっぷるに！

高校時代の友人と食事をするときに174をつけて行ったのですが、出会って早々「唇なんかしたの!? めちゃくちゃぷっくりしてるんだけど！」と唇のヒアルロン酸注入を疑われたほど（笑）。これ、落ちないのが最高なのはもちろんなのですが、落ちないからこそ理想の輪郭が自由に描けるところも優秀。最近は唇の山をオーバーにしたいのですが、普通のリップだとなかなか色が載らなかったりして色に差が出やすいのですが、これはしっかりペイントされるので好きな形が作れるんですよね。

実はこのアイテム、海外店舗ではおなじみだったり、日本でも一部の店舗に入っていたのだそう。ここ最近発売になったわけではないということは、以前からあってこのフォーミュラとクオリティなのはさすがシャネル！と感激しました。マット好きな私としては、たまにグロス無しでツヤ無しで楽しんだりもしています。

174はくすみのないピュアなヌードピンクといったところで、顔色がパッとクリアに。182番はずっと欲しくて今入荷のアナウンスを待っているところなんですが、ブラウンでも深すぎずほどよく洒落感と色気が漂う良いお色なのです。みなさんも、この本当に落ちないリップを体感してみてください！

ハワイでも日本でもハネまでキープ！ 湿度にも負けない最強アイライナー

個人的な話なのですが、私はメイクをしている日はほぼ100％に近い確率でアイラインを引くんですね。というのも、小粒目なので目幅を出したいのと引き締め効果の両方を求めていて、もう人生でどれくらいリキッドアイライナーを消費しただろう……と考えてみましたが、見当もつきません。ペンシルタイプもありますが、まぁとにかく滲みやすい目なのでフィルムタイプが出てからは、ハネまでキレイに描きやすいのでリキッドをメインに愛用するようになりました。

結論から言いますと、このリリミュウのリキッドアイライナーは過去使ったすべてのリキッドアイライナーの頂点、つまりトップオブトップに落ちません!!! 今まで夕方頃までは持つものもあったのですが、夜鏡を見ると目尻のラインはいずこ。いませんよね、滲んだりしてしまって。でも、リリミュウは違うんです。います、ハネまできっちりと!! しかも何がすごいって、あのハワイでも、今の高温多湿な日本でもがっちり夜帰宅しても残っているんです！ これは本当にびっくり＆感動しました。

正直、今年の3月発売以来これしか使えなくなってしまって既に3本目に突入。しかもこの茶色が丁度いい色味で、黒まで強くないけれど引き締め力が高くて、赤みが少ないのでメイクを邪魔しない。それなのにクレンジングでスッと落ちるし、肌に残ったりしないでスルンとお湯落ちのような消え方をするんです。指原莉乃さんプロデュースのブランドですが、本当に流石。ちなみにペンシルアイライナーもあるのですが、これまた優秀で全然滲みにくいのでインラインが復活しています。絶対に廃盤にしないで欲しい、現時点での私の人生コスメになっています！

クリアブラックだからいい！ 滲み知らずな束感マスカラ

アイライン同様滲むのが嫌で、ここ数年はずっとお湯落ちのフィルムタイプを愛用していたのですが、とあることがきっかけでこのウォータープルーフタイプを愛用するように。実はMAQUIAという美容雑誌でもお仕事させていただいているのですが、今年の頭にモデルのお2人に、リアルに愛用するコスメを特集する企画で取材させていただいたら、見事にかぶっていたのがこのマスカラだったんです。

そんなにいいの!? と思って早速使ってみると、なるほど納得。まず特殊なダブルエンドのブラシが、とかすだけで束感を作ってくれるので目がパッチリと盛れます。さらに、マスカラ液の色がクリアブラックという透けた黒で、これが秀逸なんです！ 明らかに目は盛れますが、自然かつ素まつ毛が濃くなったような印象に。しかも、かなり強力なウォータープルーフ処方でカール力抜群で終日上向きをキープしてくれるのですが、皮脂などで万が一滲んだとしてもシアーな黒なので、下まぶたについていることが全くわからないんですよ！

「ウォータープルーフなのに滲む！」とお悩みのみなさんに、ぜひ使ってもらいたい素晴らしいアイテム。下まぶたに塗ることもしていなかったのですが、このマスカラのおかげで最近はまつげ上下に塗るプロセスも復活。やっぱりまつ毛で目って盛れますね……。出会えてよかった、落ちないコスメです。

ふんわり眉なのに、終日落ちない！ ブラシも優秀な眉パウダー

メイクで落ちる、と言えば眉でお困りの人も多いはず。落ちたくないからとしっかり描くと、濃くなって不自然になってしまうというジレンマにも陥りますよね。でも、このビー アイドルの眉パウダーが今年発売されて、私の救世主に！

まず落ちる落ちないの前にアイテムとして優秀で、パウダーの色みも質感も付属もブラシもかなりパーフェクト！ チョンチョンとブラシに取ってササッと眉にのせるだけで眉尻までスッとキレイに描けるんですが、淡いパウダーだけでも程よい色がのって、すごく今っぽい抜け感のある淡い眉になれるんです。

このままキープしたい！ という願望をかなえてくれるのが、右にある白いパウダー。こちらフィックスパウダーで、仕上げにふわっと重ねると描いた眉を終日キープしてくれる、まさに魔法の粉。しかも、ブレンドされてほんのりトーンが淡くなるので、よりふんわりとした眉に。濃淡3色入っているので、まばらな部分などは少し濃い色を足したり、混ぜて調整することも可能。変にパールなども入っていないのでテカったりもしないですし、ブラシの幅や硬さ、スクリューブラシの塩梅も使いやすいんですよね。これ1個あれば最近は良い感じの眉がかけるので、ほぼ毎日これ。皆さんもこのパウダーの良さ、ぜひ実感してみて下さい。

●情報は、FRaU 2025年8月時点のものです。

※本記事で紹介している商品の価格は消費税を含んだ金額です。

Photo：Kevin Chan Composition＆Text：Kazuko Moriyama

「老化の原因の約8割は紫外線」コスメマニアが絶賛！美肌見えもする「日焼け止め」