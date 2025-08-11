WTTチャンピオンズ横浜

卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の最終日が11日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の王楚欽（中国）に4-2（11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4）で勝利。世界王者を撃破して、チャンピオンズ3年ぶりの優勝を掴んだ。感情を爆発させる直前、張本の振る舞いには称賛の声も上がった。

3-2で迎えた第6ゲームでマッチポイントを迎えた張本。最後は相手のミスで勝利が決まった。張本は両腕でガッツポーズしたが、すぐに王楚欽とがっちり握手。審判に続き、中国の監督とも握手した後、ようやく抑えていた感情を爆発させた。腕を激しく突き上げ、雄叫び。ユニホームを脱いで、観客に見せるように掲げていた。

このシーンに、X上のファンは「勝って、しっかり握手して終わる」「握手を終えてから一気に感情を爆発させるのがいいですね」「今日みたいに握手すませたあとに勝利パフォーマンスするほうが良いな」「握手したあとに喜び大爆発したの、好きです」などと反響が集まっていた。

7月のUSスマッシュで0-4完敗を喫するなど難攻不落の強敵だったが、大舞台で撃破。張本はコートインタビューで「もうほんとに信じられないです。みなさんありがとうございます！」と感謝。「僕の優勝というよりは横浜、日本のみなさんの優勝だと思う。みなさんで今日の優勝を楽しみたい。おめでとうございます！ ありがとうございます！」と喜びの声を上げ、歓声を浴びていた。

▼WTTチャンピオンズ 21年に始まったワールドテーブルテニス（WTT）の大会カテゴリーの1つ。チャンピオンズはグランドスマッシュ、ファイナルズに次ぐ格付けとなっている。日本勢では22年7月のブダペスト大会を男子の張本智和、24年10月のモンペリエ大会を女子の大藤沙月が制した。



