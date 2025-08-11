ひんやりデザートドリンクが大優勝！カフェチェーン3社の夏限定商品まとめ。今しか飲めないから急げ〜！

暑い夏は、ひんやり甘いデザートドリンクがおいしい季節。タリーズ、スターバックス、コメダ珈琲店でも季節限定のデザートドリンクが登場していて、どれもおいしいと早速話題です。

この記事では、夏の今の時期にぴったりなおすすめのドリンクを紹介します。ジューシーなピーチやクラシックスタイルのプリンのドリンクなど、どれもリピートしたくなる商品ばかりですよ。

夏の間に何回も飲みに行きます...

●スターバックス「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」（tall 720円）

白桃ピューレをベースにしたドリンクと氷で作ったフラペチーノに、たっぷりとピーチの果肉が入ったジューシーなドリンク。トッピングにはホイップクリームとピーチソース、ピーチフレーバーパウダーがかかっていて、どこを飲んでもピーチのおいしさを堪能できる一杯です。

「本当にフラペチーノなの！？っていうくらい桃感がすごい」「さらにピーチ果肉を追加したらぶっ飛ぶおいしさだったわ」「ピンクでかわいいし、まじめにおいしい」と発売後から早速話題に。今の時期が旬のピーチをたっぷりと味わえます。

●タリーズ「バニラアフォガートシェイク」（Tall 695円）

バニラ風味のフローズンドリンクと、香り高いアフォガードをあわせた夏にぴったりなドリンク。徐々にフローズンが溶けてアフォガードと混ざりあい、飲み進めるごとに味の変化を楽しめます。さらにアフォガードのショットを追加したり、バニラアイスをトッピングしたりするのもおすすめです。

「フローズンの甘さとエスプレッソの苦みが、絶妙なバランス」「ホイップとかチョコソースとかいろんなカスタムできて最高！これはハマっちゃうわ」「毎日飲みたいくらいおいしいやつ」と評判。コーヒー好きも大満足ですよ。

●コメダ珈琲店「フラッペ クラシックプリン」（660円〜900円）

店舗限定で提供されている、クラシックなプリンのフラッペ。もったりと濃厚なフラッペは、卵のコクが感じられます。ホイップクリームとカラメルソース、昔ながらのチェリーがトッピングされていて、どこか懐かしい味わいが魅力です。

「本当にプリンを飲んでるみたいでおいしかった」「こんなにプリンを堪能できるなんて幸せ」「期間限定なんて言わないでくれぇ！」とSNSでも感想が上がっています。プリン好きなら絶対ハマる、満足度高めのドリンクです。

夏にぴったりなフレーバーのドリンクばかり。お出かけ中や、ちょっと休憩したい時にぴったりですよ。ひんやり甘いドリンクで、暑い日に体をクールダウンしてみては。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部