「カラフルなパケが可愛い」「満足度200点」【スタバ】次食べたい「新作フード」

【スターバックス】の新作フードから、見た目も味も楽しめるメニューが登場。今回は、暑い季節にうれしい軽やかなラップサンドと、しっかり食べたいときに頼れるボリューム系サンドをご紹介します。朝食やランチの選択肢として要チェックです！

可愛い & 美味しそう！「メキシカンアボカド サラダラップ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「カラフルなパケが可愛い」と絶賛の「メキシカンアボカド サラダラップ」。筆者も試してみたところ、ほんのりスパイシーな風味が効いていて、暑い季節でも食欲をそそる味わいでした。なめらかなアボカドが優しいコクを加えてくれて、全体のバランスも◎ 朝食や移動中など、軽く食事を済ませたいシーンにもおすすめです。

食べごたえ重視なら「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」

こちらの「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」は、厚みのあるハムとチーズのコクが主役！ シャキッとしたレタスの食感が加わることで全体のバランスが整い、最後まで飽きずに楽しめそう。レポーターHaruさんも「見た目の通りボリューム満点で満足度200点」とコメントする、しっかり食べたいときの定番として取り入れたくなる一品です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里