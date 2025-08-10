½÷À·Ý¿Í¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¡¡¡Ö°ìÈÖ¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃËÀ·Ý¿Í¡×¤È¤Ï¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡MBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤¬9Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷À·Ý¿Í¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÃËÀ·Ý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÃËÀ·Ý¿Í¤Ï¡©¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¿¢ÅÄ»çÈÁ¤Ï¡ÖÅìµþ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ÎÊ¿»Ò¡ÊÍ´´õ¡Ë¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÇ¼¸À¡×Çö¹¬¤â¡ÖÊ¿»Ò¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷·Ý¿Í¤ò½÷À¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£¡È¹¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡É¤È¤«ÉáÄÌ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È»äÁ´Á³¥â¥Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡È¤¨¤Ã²¿¤Ç¡©¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤è¡Á¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¢ÅÄ¤â¡ÖÊ¿»Ò¤µ¤ó¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¿»Ò¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢»Ê²ñ¤Î¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×»³Æâ·ò»Ê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£