¹â¶¶Íõ¡Ö¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¡¡°ÛÎã¤Î²¤½£VSÆüËÜ¡ÄÀÐÀîÍ´´õ¤È¤Î·ãÆÍ¤¬¡ÖWin-Win¡×¤Ê¥ï¥±
²¤½£²¦¼Ô¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÈÆüËÜ²¦¼Ô¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬10·î7¡¦8Æü¤ËÂÐÀï
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë2¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡10·î¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖQoo10 presents ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥ê¡¼¥º 2025¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬8Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦¹â¶¶Íõ¤È¡¢¥·¥ë¡¦¥µ¥Õ¥§¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬ÅÐÃÅ¡£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¡¢²¤½£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ëCEV¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤â´é¤òÂ·¤¨¤ë²¦¼ÔÆ±»Î¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ²¦¼Ô¤¬²¤½£²¦¼Ô¤ò·Þ¤¨·â¤Ä°ìÀï¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÀï¤¦»þÂå¤Î°ìÊâ¡×¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡¦·ª¸¶·½²ðGM¡Ë¤È¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¹â¶¶¤ÈÀÐÀî¤¬¡¢¥³¡¼¥È¾å¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ï½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¹â¶¶¤¬¡¢¡ÖÀÐÀîÁª¼ê¤Î¾å¼ê¤µ¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëIQ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤ËÀï¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ä¹â¤µ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢ÀÐÀî¤Ï¡ÖÈà¡Ê¹â¶¶Íõ¡Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç´¤é¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ç´¤é¤ì¤¿»þ¤Ë²æËý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¾¡Éé¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÂÐ·è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²¤½£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ³®Àû¡¢ÀÐÀîÍ´´õ¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¹ñ¶¤ä¥ê¡¼¥°¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ç¤Ï¥ì¥¢¤Ê¥±¡¼¥¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¤òÃÎ¤ë¹â¶¶¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤¬À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ëwin-win¤Ç¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»î¹ç¤Î²ÁÃÍ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò4°Ì¤ÇÄÌ²á¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì¡¢6°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï2025¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£²ó¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÂÐ¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢10·î7Æü¤È8Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2»î¹ç¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²¤½£²¦¼Ô¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÆüËÜ¤Ë³®Àû¤¹¤ëÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ø¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡ÊÆ£°æ²íÉ§ / Masahiko Fujii¡Ë