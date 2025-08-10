【中村 清志】サイゼリヤ「頻繁にメニュー改定」しても客離れが起こらない「合理的な理由」…これはもう他店には真似できない

人気のイタリアンレストランチェーン「サイゼリヤ」が絶好調だ。今年7月の既存店売上高が前年同月比11.7%増となり、これで累計45ヵ月連続、前年同月比を上回る形となった。

この好調ぶりを下支えした要因の一つとして、6月25日に実施された「グランドメニュー改定」が挙げられる。今年に入り、グランドメニューは2月に大きく変わり、4月上旬にもランチメニューの一部がリニューアルと改定が続いたが、今回は過去に提供されていた人気メニュー「冷たいパンプキンスープ」が待望の復活ということも話題を呼んだ。

同チェーンを特徴づける、頻繁に行われるこのメニュー改定。なぜサイゼリヤは値段はそのままに、これほど短いスパンでメニュー改定を実施するのか。素人目では、メニューがころころ変われば、普通は顧客が定着しづらいように思えるが――。

メニュー改定のメリット・デメリット

「ミラノ風ドリア」や「辛味チキン」など定番メニューの品質改善を進めながら、新メニューや復活メニューを投入して商品全体の価値を高めていく。この、頻繁に行われる「メニュー改定」こそが、サイゼリヤの合理的な経営の真骨頂だ。

まず定期的にメニュー刷新を行うことは、それだけで「新メニューが気になる」といった顧客の来店の動機付けを生み、来店頻度の向上につながる。実際、今年6月には新メニューとして「冷たいパンプキンスープ」や「ラムのランプステーキ」などが加わったが、SNS上では同メニューを注文し、写真をアップするユーザーで絶えなかった。

メニュー改定では、新メニューが生まれる一方で、消えるメニューもある。そうして常にメニュを一定数に絞ることで、調理は単純になるわけだ。当然、スタッフの熟練度の必要性は低くなるので人件費の削減につながるほか、在庫ロスの削減、キッチンスペースの縮小化など、店側のメリットは尽きない。

通常、むやみやたらにメニュー改定をすることは、顧客にとって魅力性を欠き、不満につながることも少なくない。だが、サイゼリヤは驚くべきことに、これだけメニュー改定をしながら、店側のメリットと顧客満足度のバランスを上手く取っている。。

この要因となっているのが、合理的な計画生産と店舗運営だ。

すべて直営店だからできること

必要な分だけ商品を生産する計画生産は、けっして容易ではないはず。サイゼリヤがそれをこなせている理由として、2つの要因が挙げられる。

すなわち、（1）約1600店舗すべてが直営店であり、日々の販売データや客数動向をリアルタイムで管理することが可能、（2）40年以上にわたって「ミラノ風ドリア」や「辛味チキン」など主力商品の販売が安定していることだ。

その結果、自社農場ではレタスやコメなどの種や土壌・栽培方法の開発研究や、自社工場でのソースや加工肉の製造などでにもリソースを割くことができ、ひいては素材開発から加工・製造・物流の各機能を保有し、管理統制ができている。

こうしてほかの事業者を介在させないからこそ、計画生産が実現でき、合理的な高品質かつ低価格の商品がこれほどまでに円滑に提供できるというわけだ。

そして店舗運営も、直営店ゆえに合理化が進んでいる。

店舗でも作業のムリ・ムダ・ムラを徹底的に排除し、習熟度合の低い従業員でも素早くマスターできるよう、作業を単純化、標準化している。そして工程分析や動作研究などから導き出された効率なオペレーションを確立、生産性を向上させている。

ゆえに度重なる「メニュー改定」があっても、店舗側にはそれほど負担にならず、それどころか最小限の人数で運営を可能とし、人件費を抑えているというわけだ。

「110品目」が最適なメニュー数

複数の業態を傘下に持ち、収益機会の多様化とリスク分散を図る競合他社とは異なり、サイゼリヤはあくまでイタリアンレストランチェーンという業態一本で経営を続けてきたし、おそらくこれからもそうだろう。

単一業態に経営資源を一点集中し、効率的な仕組みを確立した。だからこそ、顧客が価値と認めないムダを徹底して削ることに成功し、安く美味しいイタリア料理を提供してくれている。

消費者のニーズが多様化、複雑化しているかといって、「何でもあります」と幅広い品揃えを維持することに意固地になっては、顧客にとっては良くても店側は非効率極まりない。「110品目」程度――店と顧客が利益を享受しあう関係をつくれる最適解のメニュー数を、その点、サイゼリヤは理解している。

メニューを改定するたびに話題を集めるのは、その経営姿勢に顧客が期待を抱いているからだ。これまでメインターゲットだったファミリー層が時代とともに減少し、「脱ファミレス」が求められるなか、老若男女問わず支持されるサイゼリヤはまさに理想像。今後も確実な成長を目指す同チェーンに期待したい。

