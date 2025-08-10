¤ªÃÍÃÊ17Ëü±ß¡ª¾¼ÏÂ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¼«Å¾¼Ö¡×
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡Ö¾¼ÏÂÊ¿Åù¡×¡£¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¤«¤é¡¢¥ì¥¢¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¡¢¹â²Á¤ÊÀÚ¼ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Î»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¿Åù¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¿¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¼ÒÄ¹¤¬¡¢10ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë½êÂ¢ÉÊ¤«¤é»ï¾å¸ø³«!
¼Ì¼Ì´Ý¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¡Ë ¤ª¤ª¡¢²û¤«¤·¤¤¡ª¡¡¾¼ÏÂ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Âçºê¡¡ ¡È¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¡É ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î²Á³Ê¤Ç6Ëü±ß¤Ï¤¹¤ë¹âµéÉÊ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤«¡¢ÇÛ¿§¤âÇÉ¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Âçºê¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ä¼«Å¾¼Ö¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿´Ý¹È»³¸ý¼«Å¾¼Ö¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ÏÅÅÆ°¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ë¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥é¥¤¥È¡£¸åÉô¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¸÷¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±°ì´¥ÅÅÃÓ¤ò10ËÜÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç½Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¼Ì¡¡¼ÂÍÑÀ¤ÏÅÙ³°»ë¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Âçºê¡¡¥®¥¢¤Ï5ÃÊÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ï22¥¤¥ó¥Á¤È¾®¤µ¤á¡£Åö»þ¤Ï26¥¤¥ó¥Á¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¶¡¤Ç¤â¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢³§¤¬²ÙÂæ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³°¤·¤Æ¥Ç¥³¥Á¥ã¥ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¡¼¡¼¡£¤½¤ì¤â¡¢²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ç°ìÅÙ¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤ª¤ª¤µ¤¤¤è¤·
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥µ¥ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£¡ØÂçºê·é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡ÊNACK5¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë
¼Ì¿¿¡¦Çß´ðÅ¸±û