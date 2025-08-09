ブックサプライ（大阪府吹田市）が、「何度でも見たい！ 夏のアニメ映画特集ランキング」を紹介しています。

ランキングの調査は6月1日〜7月31日にかけて、同社公式ECサイトを利用したユーザーの評価をもとに算出。

3位は「となりのトトロ」でした。同作は、「昭和の日本の美しい初夏を舞台に、引っ越してきた姉妹と森の不思議な生き物「トトロ」との交流」を描いたスタジオジブリの名作です。同社はおすすめポイントとして、「心安らぐ日本の夏の原風景」「愛らしくユーモアあふれるトトロの魅力」「何度見ても新しい発見がある『普遍的な物語』」と挙げています。

2位は「天気の子」でした。同映画は、連日、雨が続く夏の東京を舞台に、家出した高校1年生の帆高と、祈りで空を晴れにする不思議な力を持つ少女・陽菜が出会う……という展開。おすすめポイントについて「希望と切なさの混じり合う『夏の物語』」「現代社会のリアルな描写とメッセージ」「心揺さぶる（主題歌の）RADWIMPSの音楽」と説明しています。

1位は「サマーウォーズ」でした。日本の美しい夏を舞台に、片田舎の大家族が仮想世界を襲う危機に立ち向かう、心温まるSF青春アニメです。ひょんなことから大家族に仲間入りをした少年が、現実と仮想世界を股にかけ大奮闘。懐かしい夏の風景、躍動感あふれるバトル、そして何より「家族の絆」が胸を打つ、世代を超えて楽しめる傑作。同社は、おすすめポイントについて「懐かしく美しい日本の夏の風景」「個性豊かな『大家族』の絆と魅力」「仮想世界『OZ』の創造性と疾走感」とコメントしています。

