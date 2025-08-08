おいしくるメロンパン、メンバーと共にゆくような「群青逃避行」MVをプレミア公開
おいしくるメロンパンが、新曲「群青逃避行」（8月6日配信開始）のミュージックビデオを8月12日(火)21:00にプレミア公開することを発表した。
同曲はバンドが今までも多く描いてきた『海』をテーマにしたサマーチューン。MVはメンバーとともに逃避行しているような、楽曲からも伝わる爽やかさと翳りを内包した、逃避とその先にある開放を感じさせる映像に仕上がっているという。監督は前作「未完成に瞬いて」に続きクラハシタクヤが担当した。
また、本曲は10月1日(水)にリリースされる10thミニアルバム『bouquet』にも収録される。こちらも他収録曲や特典絵柄が公開となった。
おいしくるメロンパンは『bouquet』を引っ提げ、10月からZepp Tour＜おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue -＞を開催する。
■デジタル・シングル「群青逃避行」
2025年8月6(水)0:00配信開始
配信リンク：https://www.toneden.io/toysfactory_digital/post/oisiclemelonpan_endingblue
■10thミニアルバム『bouquet』
2025年10月1日(水)0:00 発売開始
予約リンク：https://oisiclemelonpan.lnk.to/pkg_bouquet
【収録曲】
1.群青逃避行
2.誰もが密室にて息をする
3.十七回忌
4.未完成に瞬いて
5.クリームソーダ
【初回特装盤】 2CD（「bouquet」5曲＋Bonus Disc 4曲）+Photo Book（56P） \6,050(税込)
▼Bonus Disc
季節をテーマにした楽曲4曲をアコースティックアレンジで再録。
1.桜の木の下には
2.紫陽花
3.dry flower
4.水仙
【初回映像盤】 CD+Blu-ray \5,000(税込)
▼Blu-ray
「おいしくるメロンパン antique tour - ⾙殻の上を歩いて -」⽇⽐⾕野⾳公演 全編&ドキュメンタリー映像収録(プレイパス対応)
【通常盤 CD】 CD \1,650(税込)
●店舗別予約・購入者特典
・早期予約特典：メンバー直筆サイン⼊りセルフライナーノーツ
※8⽉13⽇(⽔)23:59締切
下記ショップにて、ご予約・ご購入の方に先着でオリジナル特典をプレゼントいたします。特典は数がなくなり次第終了となりますので、ご希望の方は是非お早めにご予約ください。
・TOWER RECORDS /TOWER RECORDS ONLINE：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・トイズストア：ランダム歌詞缶バッジ(5種)
・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ)
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※一部お取り扱いの無い店舗がございますので、各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
■＜おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue -＞
10月24日(金) ZeppFukuoka
open18:00 / start19:00
10月25日(土) ZeppNamba
open16:00 / start17:00
10月31日(金) ZeppNagoya
open18:00 / start19:00
11月16日(日) ZeppSapporo
open16:00 / start17:00
11月28日(金) ZeppDiverCity
open18:00 / start19:00
【プレイガイド先行】
ローチケ https://x.gd/7qoOC
e+ https://x.gd/vcqle
チケットぴあ https://x.gd/QAVA4
プレイガイド一次先行 7/26(土)12:00〜8/11(月祝)23:59
プレイガイド二次先行 8/12(火)12:00〜8/31(日)23:59
