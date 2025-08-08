この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで投資戦略アドバイザー・鳥海翔氏が最新動画「新NISAの現実！日本国民の多くが投資を始められない理由について解説します！」を公開。動画内では、2024年から導入された新NISAについて、30代・40代を中心に増加する投資人口と、積み立て額が将来に与える決定的な影響について詳しく解説した。



鳥海氏は冒頭「ここで得られるものって何ですか？金額ですか？お金ですか？違うよね。選択肢の自由が得られるんだよ」と語り、単に資産を増やすだけでなく、人生の選択肢を広げることこそ投資の本質だと強調する。



日本でもNISAの利用者が急増し、2025年には国民のおよそ25%が新NISA口座を開設する見通し。ただし、「講座を作っただけで実際の積み立て投資までは到達していない人や、毎月1万円以下しか投資できていない人も多い」と現状への警鐘を鳴らす。そこで鳥海氏は「毎月5000円と5万円では、20年後には2000万円もの差が生じる。1万円ごとの違いが将来の選択肢を左右する」と、積み立て金額を具体的にシミュレーションして違いを可視化した。



印象的なのは日本とアメリカの比較だ。アメリカでは給与の10～15%を401KやIRAで自動的に積立、積極的に資産形成しているが、日本では「税金や給料上昇の停滞などを理由に多くが行動できていない」現実があるという。また、「日本人は“老後が不安だから仕方なく”投資を我慢して積み立てている。一方、アメリカ人は“自由を得たい”という超ポジティブな理由で投資に臨む。その根本的な思考の違いが、資産形成や行動力の格差に直結している」と指摘する。



鳥海氏は「我慢の投資ではなく、明るい未来と選択肢の拡大にワクワクしながら資産形成に取り組んでほしい」と呼びかける。そのうえで「無理に積み立て額を増やす必要はないが、積み立て投資の意味や価値を本質的に理解し、まずは月1万円を2万円・3万円へとチャレンジし選択肢を積極的に広げてみては」と提案した。



動画の締めくくりでは「この動画が“我慢の人生”から“自分で配分できる自由な人生”への転機になれば嬉しい」と語った。