»î¹çÁ°¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¡© FCÅìµþ¤¬8/10¼¯ÅçÀï¤Ç¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡×¤ÈÍ½¹ð
¡¡2025Ç¯£¸·î£¸Æü¡¢FCÅìµþ¤¬°ÕÌ£¿¼¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£Ä´ÉÛ»Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢£¸·î10Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤Ç¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡ÖÄ´ÉÛ»ÔÀ©70¼þÇ¯µÇ° Day¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¡×¤Ï»î¹çÅöÆü¤Î18»þ35Ê¬¤«¤éÌó£µÊ¬´Ö¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¡¡FCÅìµþ¤ÈÄ´ÉÛ»Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¼¤Ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
