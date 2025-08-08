【しずかなおそうじ】 8月8日 配信予定 価格：無料

「しずかなおそうじ」

花王は、PC用3D探索型ホラーアクション「しずかなおそうじ」を8月8日に配信する。価格は無料。

「しずかなおそうじ」は花王初となるホラーゲームで、ホームケア事業部がエンターテイメントを通して「そうじがもっと”簡単”で”楽”になる方法を花王のそうじアイテムをきっかけに多くの方に知っていただきたい」という想いから生まれた作品になっている。

ゲームでは亡き父から相続した別荘を処分することを決意した主人公が、花王の住居用洗剤ブランド「マジックリン」や「クイックル」の商品を活用しながら掃除し、別荘の謎を解き明かしていく。ジャンルは3D探索型ホラーアクションおよび清掃シミュレーションゲームとされており、花王が展開するお掃除グッズが複数登場するだけでなく、掃除テクニックも習得できるという。

8月8日21時よりホラーゲーム実況者・ガッチマンさんの実況配信も予定。なお、本作は2026年8月7日まで約1年間の期間限定配信となる。

□Steamの「しずかなおそうじ」のページ

本ゲーム開発の意図

本ゲームは、エンターテイメントを通して、そうじがもっと”簡単”で”楽”になる方法を、花王のそうじアイテムをきっかけに多くの方に知っていただきたいという想いから開発いたしました。

プレーヤーは、汚れが落ちていく爽快感と敵に見つからないようにこっそりそうじを進めるスリルを同時に楽しめる体験を通して、各そうじアイテムの特徴や使い方に自然と触れることができます。

こすらずに放置するだけで汚れが落ちる商品やこびりつき汚れにもしっかり効く強力な商品など、日々のそうじが楽になるアイテムをご紹介。さらに、家庭で実際に試したくなるようなそうじの裏技も盛り込まれており、遊びながら生活に役立つ知識が得られる設計となっています。

本作は配信許諾不要・収益化も可能なため、実況配信者の方にも気軽にプレイ・発信していただけます。ご自身で遊びたい方も、動画視聴が好きな方も、それぞれのスタイルでお楽しみいただければ幸いです。

