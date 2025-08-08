【祝結婚！】元K-1王者武尊と川口葵　本誌が目撃していた渡米直前の「おしゃれカフェデート」姿

渡米直前のカフェデート

《自分の為だけじゃなく誰かの為に戦う強さと 誰かに支えられることで人間としても格闘家としても もっと強くなれることを彼女と出会って知ることができました》

７月29日、K-1元３階級王者の武尊（34）と俳優の川口葵（26）が結婚を発表した。武尊がSNSに綴った言葉からは、川口との深い絆が伝わってくる。そんな二人の姿を、フライデーは交際当初から何度も目撃してきた。

物語の“ゴング”が鳴ったのは、’23年２月上旬。都内の武尊の自宅マンションから、スウェットパンツにトレーナーというラフな格好の川口が出てきた。川口は武尊の愛車と色違いの高級外車に乗り込むと、真っすぐ自由ヶ丘にあるK-1ジムへ。そこでたっぷり１時間ほどトレーニングに打ち込むと、再び武尊のマンションへ戻っていった。このとき、フライデーは二人の関係の真相を確かめるべく、武尊を直撃。返ってきたのは「まだ交際には至っていない」という答えだった。

そこから２年半、たっぷり愛を育んで二人はゴールインしたわけだが、実はフライデーデジタルは昨年６月にも二人の♡♡姿を目撃していた。舞台は世田谷区にあるオシャレなカフェ。お昼過ぎに店に現れた二人はど真ん中の席で向かい合わせて座った。

「まるで、長年連れ添った夫婦のような空気感でメニューを眺めていたので驚きました。料理が運ばれてくるまでは、それぞれスマホに目を落としていましたが、時折顔を見合わせて笑う姿が印象的でしたね」（居合わせた客）

１時間ほどランチを楽しんだ二人は、店の近くのコインパーキングに止めていた武尊の愛車に乗り込み、走り去った。このランチデートのわずか数時間後、武尊は自身のSNSにこう投稿していた。

《今日から単身アメリカ合宿 For the next fight 最高の心と身体作って帰ってくる。行ってきます！》

格闘技団体『ONE Championship』第２戦に向けたトレーニングのために渡米する直前、最愛の人とマッタリした時間を過ごしたかったのだろう。

夫婦として迎える人生の新たなラウンド、守る人を得てさらに充実するであろう格闘家としてのネクストラウンドを、温かく見守っています！

取材・文：三輪峰子