ディズニー「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」

開催期間:2025年8月6日(水)〜8月17日(日)[最終日午後6時終了]※会場により会期が異なります

会場:日本橋三越本店 本館7階 催物会場 ほか

特設サイトURL:https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/disney_50

日本橋三越本店にて、ディズニーの魅力が詰まった大型イベント「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」を開催。

Disney THE MARKETとはディズニーの「今」をお届けするウォルト・ディズニー・ジャパン最大級のショッピングイベントです。

2025年は「マジックアワー」をテーマとした新グッズを中心に、5,000種類以上のアイテムが勢揃い!

貴重なディズニー原画展示販売、ディズニーアーティストによるサイン会などディズニーの魅力が楽しめます。

また、催物会場のほか館内複数フロアにてディズニーの夢の空間が登場。

このイベントでしか手に入らない特別な限定販売&いち早く手に入れたい先行販売のグッズの一部などを紹介していきます。

『Disney THE MARKET』 イベント限定グッズ

日本橋 トートバッグ

価格:3,520円(税込)

サイズ:本体:約W39×H39×D9cm/持ち手部分:約W2.5×H60cm

日本橋限定アートを使用したトートバッグ。

”にほんばし”のロゴが施された、特別感あふれるグッズです。

日本橋 手ぬぐい

価格:1,100円(税込)

サイズ:約W90×H34cm

”にほんばし”のロゴがたくさん描かれた、ユニークなグッズ。

日本橋 キーホルダー

価格:880円(税込)

サイズ:直径約5.4cm

”にほんばし”のロゴと「ミッキーマウス」の笑顔が印象的!

ミッキー・イン・リアル・ライフ プレミアムビーンズコレクション ミッキーマウス/ミニーマウス

価格:各2,970円

サイズ:約W12×H20×D8cm

かわいい表情と愛らしい衣装がポイントのぬいぐるみ。

<ブリジット・タナカ>ファンタジア トートバッグ

価格:11,000円

サイズ:本体 約W28×H38cm/持ち手部分 約38cm

『ファンタジア』の幻想的なアートを配したおしゃれなトートバッグ。

持ち手も使いやすい長さです。

<ブリジット・タナカ>ミッキー オーガンジートート

価格:11,000円

サイズ:本体 約W26×H40cm/持ち手部分 約60cm

軽やかなオーガンジー素材にクラシカルなアートをあしらったトート。

透け感がありファッション性も抜群。

ミッキー・イン・リアル・ライフ ボールチェーンマスコット(ダンス)ミッキーマウス/ミニーマウス

価格:各2,750円

サイズ:約W12×H17×D8cm

手のひらサイズのかわいいマスコット。

バッグやポーチに付けて持ち歩けます。

ミッキー・イン・リアル・ライフ クッションカバー(ダンス)

価格:2,970円

サイズ:約W45×H45cm

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のダンスシーンが描かれたクッションカバー。

お部屋を華やかに彩ります。

<SNIDEL HOME>ファンタジア カットレーヨンTシャツ

価格:7,040円

サイズ:約着丈64cm・バスト102cm・肩幅48cm

『ファンタジア』のアートをプリントした柔らかなレーヨンTシャツ。

リラックス感のある着心地。

<SNIDEL HOME>ファンタジア アセチヘアバンス

価格:5,940円

サイズ:約H11.4×W9cm

『ファンタジア』の世界観を感じさせるデザインのヘアバンス。

<niko and…>ミッキー Tシャツ チャコール

価格:6,600円

素材:綿61%・ポリエステル39%/FREE

チャコールカラーに「ミッキーマウス」のアートをあしらったTシャツ。

カジュアルコーデの主役に。

<niko and…>パラコードハンドルトート

価格:4,950円

素材:ポリエステル66%・綿22%・レーヨン11%・ナイロン1%/サイズ:W31×H36.5×D7cm

ストライプ柄とパラコードハンドルがポイントのトートバッグ。

軽量で持ちやすいデザインです。

日本橋三越本店先行販売グッズ

チップ&デール ブラインドマルチクリップ(全8種)

価格:660円

「チップ」と「デール」、「クラリス」の表情をデザインした全8種のブラインドマルチクリップ。

チップ&デール ミラー

価格:660円

ピザをテーマにした楽しいデザインのチップ&デールのミラー。

持ち運びやすいサイズで、お出かけ先での身だしなみチェックに活躍します。

チップ&デール ミニタオル サンドイッチ/ピザ

価格:各880円

サンドイッチとピザをモチーフにしたかわいいミニタオル。

<戸田屋商店>手ぬぐい(全5種)

価格:各2,750円

サイズ:約35cm×90cm

ミッキーや季節感のあるデザインを施した5種類の手ぬぐい。

綿100%で使い心地が良く、インテリアとしても活用できます。

ライオンキング トートバッグ/マスタード

価格:3,801円

サイズ:約W24×H37×D12cm/持ち手部分:約55cm

ライオンキングのワンポイントデザインが映えるマスタードカラーのトートバッグ。

使いやすいサイズで普段のお出かけにぴったり。

ヴィランズ Tシャツ/ブラック

価格:5,201円

サイズ:M〜L

ディズニーヴィランズを大胆にプリントしたブラックTシャツ。

存在感のあるデザインで、カジュアルコーデの主役になります。

ヴィランズ トートバッグ/ブラック

価格:3,801円

サイズ:約W24×H37×D12cm/持ち手部分:約55cm

ディズニーヴィランズのアートが印象的なブラックトートバッグ。

シンプルながらもインパクトがあり、幅広いスタイルに合わせられます。

バンビ・とんすけ Tシャツ/ホワイト

価格:4,950円

サイズ:130・S〜L

バンビととんすけの優しい雰囲気を表現したホワイトTシャツ。

やわらかな着心地で、普段着やペアコーデにもおすすめです。

わんわん物語 トートバッグ/キナリ

価格:2,750円

サイズ:約W36×H37×D12cm/持ち手部分:約55cm

『わんわん物語』の可愛らしいイラストをあしらった生成り色トートバッグ。

軽量で使いやすく、エコバッグとしても便利です。

グーフィー・マックス Tシャツ/ネイビー

価格:4,950円

サイズ:130・M〜XL

グーフィーとマックスをプリントしたネイビーTシャツ。

カジュアルなスタイルにマッチします。

<ACCOMMODE>フローズン グラフィックトート

価格:3,960円

サイズ:約W34×H35.5cm/ハンドル部分:約70cm

『アナと雪の女王』の世界観を表現したグラフィックトート。

<ACCOMMODE>フローズン ミラーチャーム

価格:2,750円

サイズ:約W6×H6cm

オラフデザインのミラーチャーム。

バッグにつけて持ち歩いてもかわいい!

<ACCOMMODE>フローズン キャンバスミニショルダー

価格:4,290円

サイズ:約W24×H20.5×D12cm/ショルダー最長約120cm

コンパクトで使いやすい『アナと雪の女王』デザインのミニショルダー。

普段のお出かけや旅行のサブバッグにぴったりです。

<ACCOMMODE>フローズン グラフィックキンチャク

価格:3,190円

サイズ:約W21×H24cm

雪と氷の世界を描いた華やかなグラフィック巾着。

小物収納やバッグインバッグとして便利です。

<ACCOMMODE>ヘラクレス クローズアップポーチ(HDS/HRC/MEG)

価格:各3,300円

サイズ:約W11×H15×D5cm

『ヘラクレス』のキャラクターを大胆にあしらった合皮ポーチ。

コスメや小物入れにぴったりのサイズ感です。

<Disney SERIES CREATED by MUS>RETRO PLUSH / FANTASIA

価格:7,997円

サイズ:全長約30cm

『ファンタジア』の魔法使いの弟子姿のミッキーを再現したレトロぬいぐるみ。

飾って楽しめる存在感抜群のアイテムです。

<Disney SERIES CREATED by MUS>FUTURE IDOL PLUSH / MINNIE

価格:4,950円

サイズ:全長約30cm

アイドル風のミニーマウスのぬいぐるみ。

<Disney SERIES CREATED by MUS>IDOL FUN PLUSH / MICKEY

価格:4,950円

サイズ:全長約30cm

そんなミニーマウスを応援するミッキーマウスのぬいぐるみ。

<Disney SERIES CREATED by MUS>IDOL STAR LS TSJ / MINNIE

価格:11,000円

サイズ:着丈53cm/身巾46cm

アイドル風デザインのロングスリーブTシャツ。

ミニーが大きくプリントされ、ファッションのアクセントになります。

注目グッズ

<ケイウノ>Premium Watch Collection -FANTASIA-

価格:275,000円

「ケイウノ」から登場する、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにした機械式腕時計。

2025年映画公開85周年を記念し、85本の数量限定で販売されます。

Disney SWEETS COLLECTION by東京ばな奈

Disney SWEETS COLLECTION by東京ばな奈から、楽しいディズニーデザインのお菓子がラインナップ。

<やのまん>ジグソーパズル コパン

価格:各660円(税込)

手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」

完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズルです。

<PGA>Premium Style サガラ刺繍デジタルガジェットポーチ

ディズニーキャラクターをサガラ刺繍でデザインした、イヤホンなどのガジェットを入れるのに便利なデジタルガジェットポーチ。

このほかにも、「フィニアスとファーブ」や

「ディセンダント」シリーズ、

「ハイスクール・ミュージカル」や「シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ」など人気番組の実写グッズも☆

国内先行:Mickey & Friends × King & Prince スペシャルグッズ

発売日:2025年8月8日(金)

抽選詳細:https://www.mistore.jp/%20store/nihombashi/shops%20/other/other_shopnews/%20nihombashinews07.html

※スペシャルグッズ販売エリアへの入場ならびに購入に際し、8月8日(金)から8月13日(水)は事前抽選制となります

当選結果:2025年8月5日(火)20:00ごろパスマーケットにて発表予定。

「ミッキーマウス」のスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれた奇跡のコラボレーションが実現。

「ミッキーマウス」のベストフレンドであるKing & Princeと「ミッキー&フレンズ」が共演するミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」がデジタル配信されています。

8月1日からは、スペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』がディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)を世界同時独占配信。

会場にて先行販売されるMickey & Friends × King & Prince スペシャルグッズの一部を紹介していきます☆

※8月14日(木)以降については、スペシャルグッズ販売エリアへの入場に事前抽選の申し込みは実施されませんが、混雑の場合は入場を待つ場合や、入場整理券をお配りする場合があります

※グッズによって購入点数が制限されます

※数に限りがあるグッズもあるため、品切れの場合があります

※グッズは一例です

缶バッジセットDisney THE MARKET限定<WWG>

価格:1,100円(税込)

「ミッキーマウス」とKing & Princeのロゴを描いた缶バッジ。

King & Princeが歌う「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のキービジュアルとセットになっています。

クリアカード<WWG>

価格:440円(税込)

各種音楽配信サービスにてデジタル配信されている「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のアートを使ったクリアカード。

満面の笑みを浮かべる3人の姿が印象的です。

缶バッジセット<ライブスケッチ>

価格:1,100円(税込)

ライブスケッチアートを使用した缶バッジセット。

永瀬廉さんと郄橋海人さんが描いた「ミッキーマウス」がプリントされています。

クリアファイル1<WWG>

価格:660円(税込)

オモテ、ウラ面で異なるデザインを使用したクリアファイル。

自分用としてはもちろん、お友だちへのプレゼントにもおすすめです。

フェイスタオル<ロゴ>

価格:2,420円(税込)

大胆なロゴアートが目を引くフェイスタオル。

黒地に白でロゴを描いた世代を問わず愛用できるグッズです。

Tシャツ<Friendshipレコードジャケット>

価格:5,500円(税込)

Friendshipのレコードジャケットアートを使用したTシャツ。

ロゴを並べたおしゃれな一着です。

【TAG LIVE LABEL缶】ステッカー付き自動販売機が登場

価格:ウーロン茶 800円(税込)/1本

販売期間:

・GroupA、C:2025年8月6日(水)〜8月11日(月)

・GroupE、F:2025年8月12日(火)〜8月17日(日)

設置場所:本館7階 催物会場

「Disney THE MARKET」のイベント限定ステッカー付きドリンク40種が登場!

ステッカーにはミッキー&フレンズやディズニープリンセス、ディズニーヴィランズ、ピクサー作品を代表するキャラクターたちがプリントされています。

期間によりデザインが異なるのもポイントです!

※ラベルのステッカーはきれいに剥がして保存ができます

※絵柄はグループごとにランダムです

※実物と異なる場合があります

原画展示販売『Disney Art Collection』

開催期間:2025年8月6日(水)〜8月17日(日)

会場:本館1階 中央ホール

ディズニー社監修のもとに制作された素晴らしいアート作品の数々を紹介。

また、会場中央には、会場限定の人気キャラクターと一緒に撮影ができるフォトスポットも登場します。

【原画】Disney Fine Art「Mowgli and Baloo Studio♯1」

価格:6,468,000円(税込)

額装サイズ:約108.5×94cm

作家:Stephen Fishwick氏

※約90日後のお届け

『ジャングル・ブック』の主人公「モーグリ」と、陽気なクマ「バルー」のアート。

アーティストのStephen Fishwickが手掛けた、2人の絆を感じさせる一枚です。

【原画】Disney Fine Art「Loveable Alien(Japan Performance)」

価格:6,028,000円(税込)

額装サイズ:約139×115cm

作家:Stephen Fishwick

※約90日後のお届け

Stephen Fishwick氏が描いた「スティッチ」のアートも登場。

生き生きとした「スティッチ」の魅力が堪能できる作品です。

「マーベル」 「スター・ウォーズ」コレクション

開催期間:2025年8月6日(水)〜8月19日(火)

会場:本館2階 イベントスペース

マレーシア王室御用達の世界最大のピューターメーカー「ロイヤルセランゴール」

ロイヤルセランゴールから、“日本別注モデル 世界99体限定”をはじめとした「マーベル」 「スター・ウォーズ」コレクションが集合します。

アイアンマン インフィニティ・ウォー“JAPAN”エディション

価格:143,000円(税込)

素材:ピューター(錫合金)/24Kコート

サイズ:H290×190×210mm

限定数量:日本別注モデル 世界99体限定

お届け予定:受注生産 受注後、約90日後のお届け

ロイヤルセランゴールの「MARVELコレクション」から、特別な日本限定モデル99体が登場。

2018年に世界3000体限定モデルとして登場した「アイアンマン インフィニティ・ウォー リミテッドエディション」が24Kコートに輝く”JAPAN”エディションとして新たに発売されます。

「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」リミテッドエディション

価格:77,000円

素材:ピューター(錫合金)

サイズ:本体 H300×185×170mm/背景版 H215×145×70mm

限定数量:世界1000体限定

お届け予定:受注生産 受注後、約90日後のお届け

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』映画公式ポスターの3Dスペシャルアートを使用したリミテッドエディション。

世界限定生産1000体のシリアルナンバーが入った特別な一体です。

Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店 マーベル/スター・ウォーズ

掲載グッズ名・サイズ・価格:

・左)ヘアバンド(約W26×H10cm)各2,750円(税込)

・右)SW Climax(額装サイズ:64.5×50.5cm)239,800円(税込) ※受注生産 ※約90日後のお届け

開催期間:2025年8月6日(水)〜8月26日(火)

会場:本館5 階 イベントスペース

日常生活を楽しくする「マーベル」「スター・ウォーズ」キャラクターデザイングッズが大集結。

世界中で愛される作品の世界観を楽しむことができます。

Fujichoco Fantasy Collection 発売記念サイン会

イベント開催日:2025年8月10日(日)

くじ参加条件:2025年8月6日(水)午前10時〜8月10日(日)正午までの期間中、「Fujichoco Fantasy Collection」を7,000円(税込)以上購入で、1会計につき1回くじに参加できます。 ※レシート合算・分割は不可

くじ商品:

・A賞:藤ちょこ氏サイン会参加権(100名)

・B賞:オリジナルクリアカード

※くじには当選しない場合もあります

※賞品がなくなり次第終了。

A賞 サイン会詳細:

開催日時:2025年8月10日(日)午後1時〜/午後3時〜 ※午前11時〜額装アートを購入された方に向けたサイン会が実施されます

開催場所:日本橋三越本店 本館7階 催物会場

Fuzichoco Fantasy Collectionの発売を記念して、くじイベントを開催。

藤ちょこ氏 商品一例 プリンセス/ジグソーパズル1000P<レインボーホログラム>

価格:4,600円(税込)

くじでA賞に当選された方は、作者である藤ちょこ氏のサイン会に参加できます。

「三越伊勢丹アプリ」会員限定「日替りお買い上げノベルティ」

対象場所:本館1階 中央ホール、本館2階 イベントスペース、本館5階 イベントスペース、本館7階 催物会場

お渡し場所:新館7階 粗品お渡しカウンター

「三越伊勢丹アプリ」会員限定企画として、各日先着500名に「三越伊勢丹限定 日替りステッカー」をプレゼント。

対象場所にて1会計につき3,000円(税込)以上購入された方のうち、三越伊勢丹アプリをダウンロード、かつ日本橋三越本店をお気に入り店に登録し『Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店』特典クーポンをご呈示された方限定でプレゼントされます。

※なくなり次第終了

※当日のお買いあげレシートのみ有効。(一部、お買いあげ金額加算対象外商品あり)

※レシート合算不可

※一人各日1回限り有効

お買いあげノベルティ「Disney THE MARKET 2025 限定二層式カード」

配布期間:

・第1弾配布期間:2025年8月6日(水)〜8月11日(月・祝)

・第2弾配布期間:2025年8月12日(火)〜8月17日(日)

お渡し場所:日本橋三越本店 新館7階 粗品お渡しカウンター

配布期間中、本館7階 催物会場にて3,000円(税込)以上購入された方に「Disney THE MARKET 2025 限定二層式カード」を1枚プレゼント。

第1弾、第2弾で異なるアートが使用されています。

※1会計につき最大10枚まで

※絵柄は選べません

※各配布期間の配布枚数は8,000枚ずつ

※無くなり次第終了

※レシートは当日限り有効

※レシート合算不可

ディズニー・チャンネル「フィニアスとファーブ」新作日本最速上映会ご招待

開催日:2025年8月7日(木)

開催時間:1)午後1時開演/2)午後6時開演(各回90分)

当選人数:各回24組48名

開催場所:日本橋三越本店 本館6階 三越劇場

応募:8月6日(水)に会場内で10,000円(税込)以上お買いあげの上、 パスマーケットより応募ください

当選:パスマーケットにて発表

「ディズニー・チャンネル」にて、ファン待望の10年ぶりの新シーズンとなる『フィニアスとファーブ』シーズン5を日本初放送!

各回24組48名が、日本橋三越本店の「三越劇場」にて開催される日本最速上映会に招待されます。

「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」抽選で当たるプレゼントキャンペーン

応募期間:2025年8月6日(水)〜8月17日(日)午後11時59分まで

応募方法:Pass Marketより申込みください

賞品・当選人数:

・A賞:カリフォルニア ディズニーランド・リゾート1デー・パークホッパー・チケット 1組2名

・B賞:ディズニー・オン・アイス 埼玉公演ペアチケット 5組10名

8月6日から17日の期間、本館7階催物会場にて「Disney THE MARKET」グッズを購入された方が応募できるプレゼントキャンペーンも実施。

税込み8,000円以上購入された方の中から抽選で素敵なプレゼントが用意されます。

A賞として、カリフォルニア ディズニーランド・リゾート1デー・パークホッパー・チケットを1組2名の方に。

B賞として、ディズニー・オン・アイス 埼玉公演ペアチケットが5組10名に当たります。

※応募はひとり1回まです

※応募資格は、景品発送の都合上、日本に住んでいる方のみとなります

※詳細は応募ページにて確認ください

ディズニー・フォトスポットが館内のさまざまな場所に登場

期間中、館内の様々な場所にフォトスポットが登場!

また、本館2階イベントスペース、本館4階 呉服、本館5階 イベントスペース、本館7階 催物会場には

人気キャラクターと一緒に撮影できるフォトスポットが設置されます。

お買い物をしながら、どんなキャラクターに会えるか楽しみが広がります。

館内音楽がディズニー・ミュージックに

期間中、日本橋三越本店内ではディズニーのさまざまな楽曲が楽しめます。

お買い物をしながら、ディズニーの楽曲が楽しめるのも嬉しいポイントです。

また、本館7階 催物会場には「ディズニー・ミュージック・フォトスポット」も登場します。

「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのグッズが一堂に会する、世代を超えたファンが楽しめる夏休みイベント。

日本橋三越本店 本館7階 催物会場などにて2025年8月6日より開催される「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」の紹介でした☆

※数に限りがあるグッズもあるため、品切れの場合があります

※画像はイメージです

※諸般の事情により予告なく変更・中止となる場合があります

※一部グッズの販売につき、混雑防止のため8月6日(水)開店時より会場にて整理券を配布されます

※必ず事前に日本橋三越本店ホームページ、またはページを確認し、来店ください

