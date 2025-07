【イベント「超リアルアーケードコレクション」】 開催期間:7月31日~8月17日 会場:高田馬場ゲーセンミカド

タイトーとINHは、イベント「超リアルアーケードコレクション」を「高田馬場ゲーセンミカド」にて7月31日から8月17日まで開催する。

「超リアルアーケードコレクション」は、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの新シリーズとなる「アーケードコレクションPART1」の12月発売決定を記念して開催されるイベント。期間中、「アーケードコレクションPART1」の収録全10タイトルが集結する。

さらに、各収録タイトルは1996年登場のタイトーアーケード筐体「イーグレットツー」にて稼働。卓上ゲームセンターをコンセプトとする「イーグレットツー ミニ」からリアルなゲームセンターへリバイバルする。

「超リアルアーケードコレクション」概要

開催期間:7月31日(木)~8月17日(日)10時~23時30分

開催店舗:高田馬場ゲーセンミカド

東京都新宿区高田馬場4丁目5-10 オアシスプラザビル1F

※本イベントは予告なく終了、または変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

【「超リアル!アーケードコレクション」稼働タイトル(「アーケードコレクションPART1」収録タイトル)】

「アーケードコレクションPART1」応援配信が実施決定!

タイトル 年代 ジャンル プレイ人数 開発元 ミステリアスストーンズ Dr.キックの大冒険 1984 アクション 1人 テクノスジャパン ブギーマナー 1985 アクション 1人 テクノスジャパン 熱血硬派くにおくん 1986 アクション 1人 テクノスジャパン ザインド・スリーナ 1986 アクションシューティング 1人 テクノスジャパン ダブルドラゴン 1987 アクション 1~2人(同時) テクノスジャパン チェルノブ 1988 アクション 1人 データイースト ダークシール 1990 アクションRPG 1~2人(同時) データイースト エドワード・ランディ 1991 アクション 1~2人(同時) データイースト ウルフファング 空牙2001 1991 アクションシューティング 1~2人(同時) データイースト ザ・グレイト・ラグタイムショー 1992 横シューティング 1~2人(同時) データイースト

期間中には「高田馬場ゲーセンミカド」にて、各収録タイトルの実況プレイ生配信を通して、「イーグレットツー ミニ」および専用ソフト収録SDカード「アーケードコレクションPART1」の魅力を紹介する応援配信がゲーセンミカドYouTubeチャンネルで実施される。

「アーケードコレクションPART1」応援配信

【配信日時】

第1弾 7月30日(水)14時~

第2弾 8月10日(日)19時~

第3弾 8月13日(水)14時~

□ゲーセンミカドYouTubeチャンネル

「アーケードコレクションPART1」製品情報

ジャンル:バラエティー

対応機種:イーグレットツー ミニ

プレイ人数:9,878円

販売開始日:12月18日 予定

「アーケードコレクションPART1」は、ゲーム10タイトルを収録した「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードの第4弾。本体のSDカード用スロットに差し込むことで収録タイトルを遊ぶことができる。今作ではレトロゲームファン向けに独自に行なったアンケートを参考に、タイトーブランド以外のタイトルがラインナップしており、「テクノスジャパン」および「データイースト」によって1984年から1992年までに展開された全10タイトルが収録されている。

全10タイトルを収録した「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカードのほか、全32ページの特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 5」と全10タイトルの「インストラクションカード ミニ」が同梱される。

【アーケードコレクションPART1製品紹介PV】【アーケードコレクションPART1収録タイトル紹介動画】

(C)TAITO CORPORATION

(C)ARC SYSTEM WORKS

(C)PAON DP Inc.

(C)G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered

trademarks of G-MODE Corporation.